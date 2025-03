Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 dzielą się nowym zwiastunem. Przybliżono nam kolejną postać

Sandfall i Kepler Interactive właśnie podzielili się nowym zwiastunem Clair Obscur: Expedition 33. W ostatnich miesiącach twórcy udostępnili wiele materiałów z nadchodzącego RPG-a, a na Xbox Developer Direct poznaliśmy datę premiery ustaloną na 24 kwietnia. Tym razem zobaczyliśmy więcej historii Gustave’a oraz tego, jak trafił do ekspedycji śledzonej przez nas podczas rozgrywki.

Clair Obscur: Expedition 33 – informacje o RPG-u

Najnowszy trailer Clair Obscur: Expedition 33 skupia się na postaci znanej nam jako Gustave. Jest to inżynier, który poświęcił swoje życie obronie miasta Lumiere. Jako członek tytułowej załogi będzie on próbował stawić czoła Malarce, głównej antagonistce, aby zapewnić przyszłość dla dzieci wspomnianego miejsca. Dowiedzieliśmy się również, że do czasu premiery mamy zobaczyć kolejne materiały prezentujące nowe postacie.