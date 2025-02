Twórcy Civilization 7 odpowiadają na słaby odbiór gry. Już niedługo zobaczymy wyczekiwane poprawki

W marcu mamy doczekać się wydania aktualizacji 1.1.0, która wprowadzi poprawki typu quality of life oraz znacznie ulepszy balans rozgrywki. Społeczność Civilization 7 na Reddicie doceniła starania Firaxis próbującego naprawić tytuł oraz elementy przeszkadzające graczom. Wiele osób również sceptycznie podchodzi do wymówki polegającej na “wczesnym dostępie” do produkcji - na Steamie został użyty termin dostęp z wyprzedzeniem, co nie wskazuje na nieukończoną wersję tytułu.

Przypomnijmy, że Civilization 7 zadebiutuje dla wszystkich już 11 lutego na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch.