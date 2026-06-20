Twórcy Call of Duty żegnają swoją legendę. Po 22 latach odchodzi szef studia

W oświadczeniu opublikowanym przez Treyarch możemy wyczytać:

Po niezwykłych 22 latach w Treyarch, nasz Mark Gordon podjął decyzję o ustąpienia ze stanowiska szefa studia, aby skupić się na kolejnym rozdziale.

Jesteśmy niesamowicie wdzięczni Markowi za jego stabilne przewodnictwo oraz głęboką troskę o studio, jego kulturę i ludzi. Wpływ Marka na tę franczyzę był nieoceniony – począwszy od Call of Duty 2: Big Red One i Call of Duty 3, aż po World at War oraz całą serię Black Ops.

Patrząc w przyszłość, z przyjemnością ogłaszamy, że Kevin Hendrickson i Yale Miller z Treyarch obejmą stanowiska współszefów studia. Kevin i Yale to weterani serii z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu gier i zarządzaniu; obaj wnoszą ogromną wiedzę o grach oraz wspólne zaangażowanie w kulturę i ambicje twórcze Treyarch.

W imieniu nas wszystkich w studiu: Dziękujemy Ci, Mark, za Twoje przywództwo, przyjaźń i wszystko to, co osiągnąłeś, czyniąc z Treyarch tak wspaniałe miejsce, które można nazywać domem.