Twórcy Call of Duty żegnają swoją legendę. Po 22 latach odchodzi szef studia

W Treyarch doszło do naprawdę ważnego pożegnania. Studio opuszcza bowiem ten, który przez ostatnią dekadę był jego szefem.
Mark Gordon bez wątpienia odcisnął ogromne piętno na działaniach ekipy z Los Angeles. Teraz jednak odchodzi.
Wieloletni szef opuszcza Treyarch
Gordon do Treyarch trafił jeszcze w maju 2005 roku, obejmując stanowisko dyrektora ds. technologii. Przez kolejne lata przewodził kilku projektom – i to nie tylko tym związanym z serią Call of Duty, przy której działał od czasu CoD 2. Mowa również m.in. o Spiderman: Web of Shadows i Quantum of Solace. Niemniej przez ostatnią dekadę to on stał już na czele całego studia. Teraz w związku z jego decyzją o odejściu Treyarch będzie miało dwóch szefów. Tymi zostali Kevin Hendrickson i Yale Miller – ten pierwszy przez ostatnie 4 lata był dyrektorem operacyjnym, drugi natomiast przez blisko 6 lat zajmował stanowisko dierownika produkcji.
W oświadczeniu opublikowanym przez Treyarch możemy wyczytać:
Po niezwykłych 22 latach w Treyarch, nasz Mark Gordon podjął decyzję o ustąpienia ze stanowiska szefa studia, aby skupić się na kolejnym rozdziale.
Jesteśmy niesamowicie wdzięczni Markowi za jego stabilne przewodnictwo oraz głęboką troskę o studio, jego kulturę i ludzi. Wpływ Marka na tę franczyzę był nieoceniony – począwszy od Call of Duty 2: Big Red One i Call of Duty 3, aż po World at War oraz całą serię Black Ops.
Patrząc w przyszłość, z przyjemnością ogłaszamy, że Kevin Hendrickson i Yale Miller z Treyarch obejmą stanowiska współszefów studia. Kevin i Yale to weterani serii z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu gier i zarządzaniu; obaj wnoszą ogromną wiedzę o grach oraz wspólne zaangażowanie w kulturę i ambicje twórcze Treyarch.
W imieniu nas wszystkich w studiu: Dziękujemy Ci, Mark, za Twoje przywództwo, przyjaźń i wszystko to, co osiągnąłeś, czyniąc z Treyarch tak wspaniałe miejsce, które można nazywać domem.
GramTV przedstawia:
Ostatnim jak dotychczas projektem Treyarch było Call of Duty: Black Ops 7 z 2025 roku. Tytuł ten nie został jednak zbyt ciepło przyjęty, zbierając najgorsze od lat noty, jeżeli chodzi o serię Call of Duty.
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