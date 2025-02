Twórcy Call of Duty Black Ops 6 przyznali się do użycia AI. Nie jest to jednak pierwszy raz

Dyskusje na temat korzystania ze sztucznej inteligencji, także w grach, ciągle trwają. Wczoraj informowaliśmy o prośbach użytkowników Steama o możliwość filtrowania gier używających AI, co było dalszą częścią działań osób z forum na platformie Valve, gdzie pojawiła się propozycja wspomnianego filtra. Jak się okazuje, Activision jest jednym z deweloperów korzystających z technologii.

Call of Duty Black Ops 6 - komunikat Activision na temat korzystania ze sztucznej inteligencji

W ostatnim czasie gracze Call of Duty Black Ops 6 oskarżyli zespół Activision o użycie generacji AI do produkcji elementów gry. Były to głównie naklejki oraz skórki postaci - najbardziej w oczy rzucała się postać Świętego Mikołaja zombie, gdzie było widać wiele elementów charakterystycznych dla sztucznej inteligencji. Studio zostało zmuszone do przyznania się dzięki zmianie w polityce platformy Valve - od niedawna deweloperzy muszą zaznaczyć, jeśli korzystają z generatywnego AI.