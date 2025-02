Użytkownicy Steama apelują o możliwość filtrowania gier wykorzystujących AI w procesie tworzenia

Wśród argumentów podnoszonych przez innych użytkowników forum pojawiają się obawy dotyczące braku autentyczności i osobistego wkładu twórców w gry tworzone z wykorzystaniem AI. Inny argument dotyczy kwestii etycznych, związanych z wykorzystywaniem danych do trenowania AI. Użytkownicy wskazują, że algorytmy AI są często trenowane na materiałach pozyskanych w sposób nieetyczny, a wspieranie gier stworzonych z ich użyciem może być równoznaczne z akceptacją kradzieży pracy.

Zgadzam się. Wszystkie dostępne AI są szkolone na podstawie kradzionej pracy. Nie chcę finansowo wspierać nikogo, kto chętnie wykorzystuje je do tworzenia gier, a każde pobranie dema przekłada się na wsparcie finansowe za pośrednictwem algorytmów Steam. To właśnie dlatego Next Fest jest tak popularny wśród twórców. – dodał inny użytkownik.