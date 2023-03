Twórcy Bleak Faith oskarżeni o kradzież. Wykorzystali animacje z Elden Ring

Twórcy odbili piłeczkę wskazując, że winę ponosi za to sprzedawca gotowego pakietu nazwanego PersiaNinja w Epic Marketplace. Studio przyznało, że około 10% całej ich produkcji to gotowe assety, czy właśnie animacje. Jeden z twórców wydał oświadczenie na Steamie, że zgłosił sprawę do Epic Games.

Wszelkie animacje, które nie zostały wykonane we własnym zakresie, pochodzą z Epic Marketplace i są tam od lat, połączone z Epic Skeleton. Słyszeliśmy ten komentarz już wcześniej, ale jeśli chcesz, możesz sam kupić animacje, ponieważ są one publicznie dostępne od dłuższego czasu. Wszelkie inne pytania lub wątpliwości należy kierować do firmy Epic. Jesteśmy gotowi przerobić animacje, jeśli coś jest nie tak, ale nie otrzymaliśmy żadnego powiadomienia od Epic, a my też jesteśmy ich klientami. Pakiety z marketplace były wykorzystane do wypełniania ogólnej grafiki, ale były również edytowane, aby pasowały do ogólnych potrzeb kierunku artystycznego — stamtąd pochodzi około 10% całej grafiki gry.