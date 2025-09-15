Twórcy Battlefielda 6 wyjaśniają potrzebę dodania funkcji szybkiego obrotu

Nie każdemu graczowi funkcja szybkiego obrotu przypadła do gustu. Twórcy tłumaczą się z decyzji wprowadzenia tej mechaniki.

Deweloperzy odpowiedzialni za Battlefielda 6 odnieśli się do kontrowersji wokół funkcji szybkiego obrotu (w grze “Flick Stick”), która pozwala graczowi wykonać obrót o 180 stopni za pomocą jednego przycisku. Część społeczności uznała to rozwiązanie za zbyt potężne, a nawet porównała je do oszustwa. Teraz twórcy ujawnili powody wprowadzenia tej mechaniki.

Twórcy tłumaczą się z wprowadzenia szybkiego obrotu w BF6

Podczas wywiadu dla Kotaku, starszy projektant walki na konsolach Matthew Nickerson wyjaśnił, że problemem było ograniczenie sterowania padem, dlatego wprowadzono odpowiednią funkcję, aby temu zaradzić: