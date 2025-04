Jeden z najlepszych horrorów nie doczeka się nowej wersji. Studio rezygnuje z tego projektu

W marcu 2024 roku ogłoszono, że Joe Dante, reżyser Gremlinów, nakręci nową wersję Little Shop of Horrors, czyli remake’u kultowego Sklepiku z horrorami z 1960 roku. Byłaby to już druga odświeżona wersja tego klasyka – pierwsza zadebiutowała jako Krwiożercza roślina w 1986 roku. Oryginał trafił na prestiżową listę 100. najlepszych horrorów w historii, zajmując 83. miejsce. Niestety nowa wersja została odłożona na półkę na czas nieokreślony.

Horror Little Shop of Horrors nie doczeka się nowej wersji

Projekt miał zatytułowany został Little Shop of Halloween Horrors i miał być nowoczesnym odświeżeniem oryginalnego musicalu Rogera Cormana z 1960 roku, na którym oparty był film. Jednak w rozmowie z serwisem The Direct, podczas wydarzenia WonderCon, Joe Dante ujawnił, że reboot jednak nie powstanie.