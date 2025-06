Twórcy Assetto Corsa byli o krok od stworzenia oficjalnej symulacji Formuły 1. Gralibyście?

Projekt wymagałby jednak pełnego zaangażowania całego zespołu. W tym czasie studio pracowało nad Assetto Corsa Competizione, czyli symulatorem oficjalnych mistrzostw SRO (Blancpain GT Series, obecnie GT World Challenge). Tytuł ten trafił do wczesnego dostępu we wrześniu 2018 roku, a wersja 1.0 zadebiutowała w maju 2019.

Pierwszym pomysłem było przekształcenie struktury Competizione w symulację F1, poprzez dodanie brakujących torów i funkcji, przy zachowaniu fundamentów technologicznych:

Zespół miał poczucie, że ACC nie osiągnęło jeszcze pełni swojego potencjału. Uznaliśmy, że warto kontynuować jego rozwój, a dopiero później na tej bazie stworzyć symulację F1. Ambitne, ale realne.

Co ciekawe, Kunos miało już doświadczenie z zawartością F1. W pierwszym Assetto Corsa pojawiły się licencjonowane bolidy Ferrari, m.in. F2004 i SF70H. Niedawno zespół zapowiedział nowy jednoosobowy bolid do nadchodzącego Assetto Corsa EVO, co może wskazywać na kontynuację pasji do samochodów jednomiejscowych.

Finalnie jednak ograniczone zasoby i silne przywiązanie zespołu do ACC przesądziły o porzuceniu projektu F1: