Twórca The Last of Us wkurzył fanów. Po 12 latach ujawnił najważniejszą kontrowersję gry

Neil Druckmann zepsuł wielu graczom przyjemność z rozpracowywania historii z pierwszego The Last of Us.

Drugi sezon serialu The Last of Us zbiera coraz gorsze opinie od fanów, a teraz twórca gry, jak również produkcji od HBO, postanowił dolać oliwy do ognia i postanowił rozwiać wątpliwości dotyczących jednego z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych pytań dotyczących fabuły. Neil Druckmann, współtwórca oryginalnej gry Naughty Dog, zdradził, że Świetliki rzeczywiście miały szansę stworzyć lekarstwo na infekcję kordycepsu, gdyby Joel nie wkroczył do akcji.

The Last of Us – twórca gry ujawnił jeden z największych sekretów, co nie spodobało się fanom

Od premiery gry w 2013 roku fani zastanawiali się, czy główny bohater słusznie postąpił, ratując Ellie i zabijając lekarzy Świetlików. Czy warto było poświęcić jedną osobę, a w tym przypadku dziecko, które stało się dla Joela niczym córka, dla szansy, choćby niepewnej, na ocalenie ludzkości?