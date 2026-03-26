Twórca Sword Art Online wraca z nowym anime. Devils’ Crest zapowiada się wyśmienicie

Otrzymaliśmy zwiastun nowego anime od twórcy Sword Art Online.

Reki Kawahara, twórca kultowej serii Sword Art Online, powraca z nowym projektem anime. Jego najnowsza produkcja zatytułowana Devils' Crest została właśnie zaprezentowana i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów. Mroczne anime Devils' Crest na pierwszym zwiastunie Zgodnie z pierwszym zwiastunem opublikowanym przez Warner Bros. Japan Anime, Devils’ Crest ma oferować świeże, odważniejsze podejście do motywów znanych z wcześniejszych dzieł Kawahary. Choć anime zachowuje elementy charakterystyczne dla jego twórczości, w tym temat wirtualnych światów, nowa historia ma być znacznie mroczniejsza i bardziej emocjonalnie złożona. Zamiast wyraźnego podziału między rzeczywistością, a światem gry, oba te wymiary zaczynają się przenikać, tworząc niestabilną i niebezpieczną rzeczywistość.

W centrum wydarzeń znajduje się grupa uczniów, którzy nagle zostają uwięzieni w cyfrowym świecie, zaczynającym wpływać na ich prawdziwe życie. W przeciwieństwie do zasad znanych ze Sword Art Online, tutaj rzeczywistość jest chaotyczna i nieprzewidywalna, a granica między światami praktycznie zanika. Dodatkowego napięcia dodaje osobisty konflikt głównego bohatera i jego siostry, w który ingeruje tajemnicza demoniczna siła. Twórcy zapowiadają, że Devils’ Crest połączy dynamiczną akcję z elementami horroru i silnie emocjonalną, skoncentrowaną na postaciach narracją.

Za animację odpowiada renomowane studio Production I.G, znane z dopracowanych wizualnie produkcji. Reżyserią zajmuje się Kenichiro Komaya, a nad całością projektu czuwa Shinji Ushiro. Scenariusz przygotowuje Eiji Umehara, natomiast za muzykę odpowiada Yuki Hayashi, znany z budowania intensywnej atmosfery w produkcjach anime. Za projekty postaci odpowiada Yukiko Horiguchi, co zapewnia spójność wizualną z oryginalnym materiałem źródłowym. W obsadzie głosowej znaleźli się między innymi Haruka Shiraishi oraz Konomi Inagaki. Ich występy mają odegrać kluczową rolę w oddaniu emocjonalnej głębi historii. Choć dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona, wiemy, że Devils' Crest ma zadebiutować jeszcze w 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że produkcja może stać się jednym z najważniejszych tytułów w tym roku i kolejnym znaczącym krokiem w karierze Kawahary oraz w rozwoju gatunku, który współtworzył. Zobaczcie mroczny zwiastun nowego anime: