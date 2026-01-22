Twórca Starfield rozlicza premierę. Gra „nadawała się do wydania, ale nie była najlepsza”

Współprojektant Starfield, Kurt Kuhlmann, po czasie wrócił do premiery gry i otwarcie ocenił jej słabsze strony. Deweloper, znany wcześniej z pracy przy serii The Elder Scrolls, w rozmowie z PC Gamer porównał doświadczenia zdobyte podczas produkcji Starfield do tych z okresu tworzenia The Elder Scrolls V: Skyrim. Jego zdaniem nowa marka Starfield „nadawała się do wydania, ale nie była najlepsza”.
Twórca Starfield mówi wprost. Gra była dobra, ale daleka od ideału
Kuhlmann przyznał, że w momencie premiery uważał grę za produkt solidny i gotowy do wydania, ale daleki od ideału. Według niego w samej Bethesda pojawiło się zaskoczenie, że Starfield nie zdobył serc graczy w takim stopniu, jak oczekiwano.
Gdy gra trafiła na rynek, uważałem ją za dobrą. Nadawała się do wydania, ale nie była najlepsza. Próbowaliśmy wykonać ogromny skok w zupełnie nowy gatunek, z całą masą nowych systemów i rozwiązań. Nie sądzę, by należało oczekiwać, że wchodząc w gatunek kosmicznych walk, od razu będzie się lepszym lub równie dobrym jak gry, które skupiają się wyłącznie na tym i rozwijają to od wielu iteracji. To było wystarczająco dobre. Nie było to kompromitujące.
Projektant podkreślił, że trudno oczekiwać, aby studio, które dopiero wchodzi w obszar rozgrywki kosmicznej, od razu dorównało grom rozwijanym przez lata w tym samym segmencie.