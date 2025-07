Twórca serialu Obcy: Ziemia ma konkretny pomysł na jego zakończenie

Nawet jeśli serial potrwa aż pięć sezonów, skończy się tak, jak twórca to zaplanował.

To jedna z najgorętszych premier tego lata — przynajmniej dla fanów seriali science fiction. Jeśli projekt się sprawdzi, bardzo możliwe, że doczeka się kontynuacji. Najwyraźniej jednak nie będzie ciągnął się bez końca. Twórca serialu Obcy: Ziemia Noah Hawley ma konkretny pomysł na zakończenie serialu – nawet jeśli jego realizacja zajmie aż pięć sezonów. W rozmowie z magazynem Empire showrunner podzielił się swoją wizją i podejściem do nowej produkcji ze świata Obcego, która zadebiutuje 12 sierpnia na FX i Hulu.

Nie mam tego rozplanowanego w żaden liniowy sposób, ale mam szerszy zarys. Jeśli nie wiesz, jak się kończy, skąd możesz wiedzieć, co to oznacza?

Choć fabuła nie jest jeszcze podzielona na konkretne sezony, kluczowe jest dla niego dążenie do spójnego, przemyślanego finału. To podejście ma zapewnić równowagę między elastycznością a narracyjną dyscypliną – serial ma móc dostosować się do zmiennych realiów produkcyjnych, nie tracąc przy tym z oczu celu.

O czym opowie serial?

Obcy: Ziemia to pierwszy serial osadzony w uniwersum Obcego – i pierwszy, który przenosi akcję z klaustrofobicznych wnętrz statków kosmicznych na rozległe tereny Ziemi. Fabuła rozpoczyna się od katastrofy statku badawczego Weyland-Yutani, która kończy się uwolnieniem aż pięciu różnych typów drapieżnych Obcych. Szybko do akcji wkracza rywalizująca korporacja Prodigy, wysyłając swoich żołnierzy, by zdobyć próbki biologiczne.