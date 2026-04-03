Echoes of Aincrad: Sword Art Online z nowym zwiastunem fabularnym. Dodatkowo otrzymaliśmy ponad 40 minut rozrywki

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/03 09:30
Otrzymaliśmy sporo materiałów z nadchodzącego Echoes of Aincrad: Sword Art Online.

Wydawca Bandai Namco oraz studio Game Studio opublikowali fabularny zwiastun nadchodzącej gry RPG akcji Echoes of Aincrad: Sword Art Online. Dodatkowo serwis Dengeki Online zaprezentował aż 42 minuty rozgrywki, a także 10-minutowy fragment pełnometrażowej animacji promocyjnej Sword Art Online: Unanswered//butterfly, która znajdzie się w grze w edycji Ultimate.

Echoes of Aincrad: Sword Art Online to produkcja, która przenosi graczy do Aincrad, czyli świata pełnego zarówno piękna, jak i śmiertelnego zagrożenia, gdzie każda walka może być ostatnią. Gracze stworzą własnego bohatera, dobiorą ekwipunek i będą rozwijać swoje umiejętności bojowe poprzez współpracę z wybranym partnerem. Kluczowe znaczenie ma rozwój postaci, zdobywanie poziomów oraz odblokowywanie specjalnych zdolności, które pozwalają poszerzać możliwości w trakcie przygody.

Akcja gry toczy się w unoszącym się zamku Aincrad, czyli w tajemniczym świecie, który zachwyca, ale jednocześnie nie wybacza błędów. Gracze będą musieli polegać na refleksie, umiejętnościach oraz strategii, aby przetrwać kolejne starcia. Istotnym elementem rozgrywki jest budowanie synergii z partnerem. Odpowiednie dopasowanie stylu walki i taktyki może przesądzić o zwycięstwie nawet w najtrudniejszych starciach, co niejednokrotnie mogliśmy obserwować choćby w anime.

Pełna personalizacja avatara pozwoli wykreować postać zgodną z wizją gracza, aby zbudować własną legendę. Gracze będą mogli dostosować styl gry poprzez wybór ekwipunku, statystyk, partnera i umiejętności, kładąc nacisk np. na szybkość, inteligencję lub wytrzymałość. Świat gry będzie różnorodny. Eksploracja obejmie różnorodne lokacje, począwszy od spokojnych równin, aż po niebezpieczne lochy pełne sekretów. W trakcie gry mapa będzie się stopniowo rozszerzała, odsłaniając nowe obszary i zagrożenia. Walka będzie odbywała się w czasie rzeczywistym i będzie wymagała refleksu oraz odpowiedniej taktyki, a wykonywanie zadań i polowanie na rzadkie skarby stanowi klucz do rozwoju postaci.

Premiera gry Echoes of Aincrad: Sword Art Online będzie miała miejsce 9 lipca w Japonii i 10 lipca na całym świecie. Produkcja trafi na PC (Steam) oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/04/echoes-of-aincrad-sword-art-online-story-trailer-42-minutes-of-gameplay

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

