Twórca Pompeii: The Legacy inspirował się klasycznymi city-builderami. „Wezuwiusz odegra znaczącą rolę” w grze

Na początku września pojawiła się zapowiedź Pompeii: The Legacy . Chorwacki city-builder zabierze nas do legendarnego miasta, gdzie zmierzymy się z różnymi wyzwaniami. Portal PCGamesN miał okazję porozmawiać z solowym twórcą, Zeljko Kosem, który opowiedział nieco więcej o inspiracjach, a także o samej grze.

Ponadto Kos ujawnił, jakimi grami inspirował się podczas tworzenia Pompeii: The Legacy. Jak przekazał twórca, przez lata inspirowały go klasyczne city-buildery, takie jak Cezar 3, Cezar 4 czy Faraon. Wpływ na dewelopera miały również bardziej nowoczesne produkcje.

Podczas rozmowy ze wspomnianym powyżej portalem, Kos zdradził, że zawsze fascynowała go historia Rzymu, a w szczególności Pompeje. Pomysł na odbudowę miasta po erupcji Wezuwiusza przypadł deweloperowi do gustu w kontekście zaprojektowania gry z gatunku city-builder. Twórca mieszka niedaleko amfiteatru w chorwackiej Puli, który dostarczył Kosowi inspiracji. „Fakt, że mogłem dotknąć tych samych kamieni, których dotykali gladiatorzy podczas swoich walk, spotęgował moje pragnienie stworzenia tej gry w pełni”, przyznał deweloper.

Dodatkowo, jak wspomniał twórca, w Pompeii: The Legacy gracze będą mieli okazję obserwować ewolucję miasta przez kilka pokoleń. Architektura miasta ulegnie zmianom, populacja miasta wzrośnie i pojawią się nowe wyzwania. Zainteresowani doświadczą również „zmian w rzymskiej polityce, handlu i dynamice społecznej, które wpłyną na rozwój ich miasta”, a „każde pokolenie oferuje nowe możliwości i wyzwania, dzięki czemu gra wydaje się żywym, ewoluującym światem”.

Wezuwiusz odegra również znaczącą rolę, działając jako prawdziwy władca Pompejów, zdolny do wyrządzenia ogromnych szkód miastu i graczowi za sprawą jednej erupcji. Fascynujące będzie obserwowanie, jak zrozumienie i podejście graczy do góry ewoluuje, gdy starają się rozwijać swoje miasto. Gracze mogą inwestować w badania lub infrastrukturę, która pomoże im lepiej przygotować się na aktywność wulkaniczną lub zakłócenia w handlu. Taka równowaga pozwala graczom zachować czujność, a jednocześnie planować przyszłość.

Niestety, nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery Pompeii: The Legacy. Wiemy natomiast, że planowany termin wydania city-buildera to trzeci kwartał 2025 roku. Zainteresowani tytułem mogą dodać go do listy życzeń na Steamie.