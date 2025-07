Twórca Pillars of Eternity uważa, że to wielki błąd współczesnych RPG-ów. „Nie może się to odbywać kosztem graczy”

Josh Sawyer, dyrektor projektowy w Obsidian Entertainment, znany z pracy nad takimi tytułami jak Fallout: New Vegas czy Pillars of Eternity, otwarcie skrytykował tendencję do upraszczania gier RPG w imię dostępności. Jego zdaniem gry tego gatunku mogą i powinny być złożone, a jednocześnie dostępne dla szerokiego grona odbiorców dzięki przemyślanej personalizacji poziomu trudności. Tak, aby każdy gracz był zadowolony z wyzwania.

Josh Sawyer krytycznie o ułatwianiu współczesnych gier RPG