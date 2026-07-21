Twórca Path of Exile broni progów statystyk w ARPG. „Gracze Diablo 2 nie mogą oprzeć się optymalizacji”

Weterani gier typu action RPG doskonale wiedzą, że czasami sama liczba na ekranie nie jest najważniejsza. Liczy się odpowiedni moment przekroczenia konkretnego progu, który może całkowicie zmienić skuteczność postaci. Zdaniem Chrisa Wilsona, współtwórcy Path of Exile, właśnie takie mechaniki są jednym z powodów, dla których wielu fanów wciąż uwielbia Diablo 2.

Progi szybkości miały być ważną częścią Diablo 2

Wilson poruszył temat w jednym ze swoich najnowszych materiałów, analizując sposób projektowania rozwoju postaci w grach ARPG. Jego zdaniem współczesne produkcje często upraszczają progresję, przez co tracą element matematycznej optymalizacji, który dla części graczy był jedną z największych atrakcji gatunku. Twórca Path of Exile zwrócił uwagę na tak zwane breakpointy, czyli konkretne wartości statystyk, po których następuje zauważalna zmiana działania umiejętności lub animacji.