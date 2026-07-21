Twórca Path of Exile broni progów statystyk w ARPG. „Gracze Diablo 2 nie mogą oprzeć się optymalizacji”

Deweloper podzielił się filmem na temat hack and slashy.
Weterani gier typu action RPG doskonale wiedzą, że czasami sama liczba na ekranie nie jest najważniejsza. Liczy się odpowiedni moment przekroczenia konkretnego progu, który może całkowicie zmienić skuteczność postaci. Zdaniem Chrisa Wilsona, współtwórcy Path of Exile, właśnie takie mechaniki są jednym z powodów, dla których wielu fanów wciąż uwielbia Diablo 2.
Progi szybkości miały być ważną częścią Diablo 2
Wilson poruszył temat w jednym ze swoich najnowszych materiałów, analizując sposób projektowania rozwoju postaci w grach ARPG. Jego zdaniem współczesne produkcje często upraszczają progresję, przez co tracą element matematycznej optymalizacji, który dla części graczy był jedną z największych atrakcji gatunku. Twórca Path of Exile zwrócił uwagę na tak zwane breakpointy, czyli konkretne wartości statystyk, po których następuje zauważalna zmiana działania umiejętności lub animacji.
Przykładowo, zwiększenie szybkości rzucania zaklęć nie zawsze daje natychmiastowy efekt. W wielu grach ARPG postać staje się wyraźnie szybsza dopiero po osiągnięciu określonego poziomu statystyki.
Istnieją arbitralne punkty dla szybkości ataku, rzucania zaklęć i odzyskiwania kontroli, które gracze chcą osiągnąć, ponieważ skok w szybkości animacji następuje nagle.
GramTV przedstawia:
W przypadku Diablo 2 społeczność szybko zaczęła tworzyć szczegółowe tabele pokazujące, jakie wartości trzeba osiągnąć dla konkretnych klas i buildów. Dla części graczy przygotowywanie takich zestawień, liczenie statystyk i planowanie rozwoju postaci stało się niemal osobną grą. Choć dla niektórych osób takie podejście może wydawać się zbyt skomplikowane, Wilson uważa, że właśnie ten poziom szczegółowości sprawiał, iż Diablo 2 miało tak oddaną społeczność.
Tworzenie idealnego buildu, analizowanie sprzętu i szukanie najlepszych kombinacji dawało graczom poczucie kontroli nad rozwojem bohatera. Nie chodziło wyłącznie o zdobywanie coraz mocniejszych przedmiotów, ale o zrozumienie ukrytych zasad działania systemu. Jego zdaniem część nowszych gier ARPG nie trafia do fanów Diablo 2 właśnie dlatego, że rezygnuje z takich mechanik. Bardziej przejrzysta progresja może być wygodniejsza dla nowych graczy, ale odbiera część głębi osobom, które lubią dokładnie analizować każdy element swojej postaci.
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