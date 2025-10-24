Twórca Ori i Adrian Chmielarz krytykują tytuły na wyłączność. „Gry są zbyt drogie, by ograniczać dostęp”

Znani twórcy gier nie mają wątpliwości: ekskluzywność odchodzi do lamusa. Powód?

Coraz więcej znanych deweloperów otwarcie krytykuje ideę tytułów na wyłączność. Tym razem głos zabrali Thomas Mahler, współzałożyciel Moon Studios (odpowiedzialnych za serię Ori i No Rest for the Wicked), oraz Adrian Chmielarz, szef The Astronauts i twórca Witchfire. Obaj są zgodni – czasy gier dostępnych tylko na jednej platformie powinny odejść w przeszłość. Gry na wyłączność nie opłacają się twórcom Dyskusję zapoczątkowała Sarah Bond, szefowa działu Xbox, która nazwała ekskluzywność „przestarzałym pomysłem”. Jej słowa podzieliły graczy, ale Mahler szybko stanął po jej stronie, podkreślając, że współczesne produkcje są zbyt drogie, by ograniczać ich zasięg. Jak wyjaśnił, jeszcze kilka lat temu małe studia mogły sobie pozwolić na współpracę na wyłączność, jednak przy obecnych budżetach utrata potencjalnych klientów z innych platform to zbyt duże ryzyko. Wczytywanie ramki mediów.

Mahler przywołał przykład No Rest for the Wicked – RPG-a, który pierwotnie miał być kolejnym tytułem ekskluzywnym dla Xboksa. Gdy jednak koszty produkcji zaczęły gwałtownie rosnąć, Moon Studios zrezygnowało z takiego podejścia i postawiło na wydanie multiplatformowe. Deweloper zauważył też, że wielu utalentowanych projektantów odchodziło ze studiów zależnych od producentów konsol właśnie przez ograniczenia ekskluzywności. Głos zabrał także Adrian Chmielarz, który porównał sytuację do rynku książek:

Wyobraź sobie, że twój ulubiony autor wydał książkę dostępną tylko na jednym czytniku. Tak właśnie działają ekskluzywne platformy. Polski deweloper podkreślił, że większość graczy ma tylko jedną platformę – PS5, Xboxa, PC lub Switcha – co oznacza, że nigdy nie będą mogli poznać wielu świetnych gier, jeśli utrzyma się model wyłączności. Wczytywanie ramki mediów. Wyjątkiem pozostaje Nintendo, które buduje swoją markę w oparciu o zamknięty ekosystem i własne IP. Jednak – jak podkreślają twórcy – w przypadku Sony i Microsoftu ten model traci sens w dobie multiplatformowej rywalizacji i rekordowych kosztów tworzenia gier.