Twórca Obcy: Romulus pracuje już nad kontynuacją filmu: "chcemy wypłynąć na nieznane wody"

Obcy: Romulus był jednym z większych kinowych hitów 2024. Zaliczył świetne otwarcie i wynik końcowy w box office , zapisując się na kartach historii jako jeden z najbardziej dochodowych filmów z kategorią R i jeden z najbardziej dochodowych w całej serii o Obcym. Disney, który zarządza serią kontrolując 20th Century Studios, z powodzeniem przywrócił kultowy świat Obcego, dostarczając widzom mieszankę nostalgii i świeżego podejścia. Film doczeka się kontynuacji, co wiedzieliśmy już wcześniej. Potwierdzone zostało jednak, że odpowiedzialnym za sequel jest reżyser Romulusa, Fede Alvarez. Reżyser rzucił jednak nieco światła na ten projekt.

Dotychczas nie było pewne, kto poprowadzi wydarzenia w sequelu. Czy będą to postacie poznane w Romulusie, czy może nowi bohaterowie. Producenci wcześniej sugerowali, że ewentualny sequel filmu skupiałby się na bohaterach granych przez Cailee Spaeny i Davida Jonssona, którzy przetrwali dramatyczne wydarzenia z pierwszej części. Najwyraźniej słowa Alvareza z wywiadu stanowią potwierdzenie tych planów.

Wraz z Rodo Sayaguesem [stały współscenarzysta twórcy] pracujemy nad tym w tej chwili. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, w jakim kierunku może pójść ta opowieść. Zrobiliśmy niemal wszystko, co chcieliśmy przy okazji Romulusa i przywróciliśmy do serii wiele rzeczy, których nie widziano od jakiegoś czasu. Gdziekolwiek teraz pójdziemy, możemy i musimy wypłynąć na nieznane wody – powiedział Alvarez

Bardzo ekscytujące będzie podróżowanie z postaciami znanymi z Romulusa do takich miejsc w serii o Obcym, w których nigdy wcześniej nie byliśmy i odkrywanie rzeczy, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Nie robiłbym tego, gdybym nie czuł, że mamy naprawdę dobry pomysł na coś, co jest godne bycia częścią tej serii

Choć Alvarez podkreśla, że nie zamierza realizować sequela bez solidnego pomysłu, jego zapał wskazuje, że projekt ma nieco odświeżyć format dobrze znany fanom. Romulus okazał się bowiem filmem koncepcyjnie bardzo bezpiecznym, w dużej mierze opartym na sprawdzonych schematach serii. Tymczasem Disney rozwija serię w innych formatach – latem 2025 roku zadebiutuje serial Obcy: Ziemia na FX i Hulu, co potwierdza, że uniwersum przeżywa obecnie swoisty renesans. Serial Noah Hawley’a także zapowiadany jest jako odświeżenie formuły, bo ma rozgrywać się na Ziemi, a nie na statku kosmicznym, lub obcej planecie. Co na to Alvarez?