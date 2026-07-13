Meta wycofuje kontrowersyjną funkcję po zaledwie trzech dniach. Wystarczyło oznaczyć czyjś profil, by sztuczna inteligencja zrobiła swoje

Sztuczna inteligencja ponownie stała się kością niezgody między gigantami technologicznymi a branżą filmową. Tym razem pod ostrzałem znalazła się Meta, która zaledwie kilka dni po premierze wycofała nową funkcję Muse Image. Powodem były zarzuty o wykorzystywanie wizerunku użytkowników bez ich wyraźnej zgody.

Wystarczyło oznaczyć profil na Instagramie, a sztuczna inteligencja robiła swoje

Muse Image było generatorem obrazów opartym na AI, zintegrowanym z Instagramem. Jego działanie było wyjątkowo proste – użytkownik wpisywał polecenie dla sztucznej inteligencji i oznaczał publiczny profil na Instagramie. Na tej podstawie AI analizowała opublikowane zdjęcia i tworzyła zupełnie nowe grafiki inspirowane wyglądem danej osoby.