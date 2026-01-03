Twórca najlepszego i najgorszego filmu nowej trylogii Gwiezdnych wojen ponownie nakręci coś fantastycznego

J.J. Abrams – reżyser uznawany jednocześnie za autora najlepiej i najgorzej ocenianych odsłon nowej trylogii Gwiezdnych wojen – w końcu nakręcił nowy film. Po siedmiu latach przerwy od reżyserii twórca Przebudzenia Mocy i Skywalker. Odrodzenie wraca z wysokobudżetowym widowiskiem fantasy realizowanym dla Warner Bros.

Twórca Przebudzenia mocy i Skywalker. Odrodzenie wraca do gatunku fantasy

Projekt, który przez długi czas funkcjonował pod roboczym tytułem Ghostwriter, nosi już oficjalną nazwę. Zgodnie ze zgłoszeniem do Gildii Scenarzystów Ameryki film Abramsa będzie zatytułowany The Great Beyond, a sam reżyser figuruje jako autor scenariusza. Produkcja rozpoczęła się w maju 2025 roku w Londynie i obecnie znajduje się na etapie postprodukcji, intensywnie wykorzystującej efekty wizualne. Niewykluczone, że film trafi do kin jeszcze w tym roku.