Twórca najlepszego i najgorszego filmu nowej trylogii Gwiezdnych wojen ponownie nakręci coś fantastycznego

Jakub Piwoński
2026/01/03 20:45
1
0

J.J. Abrams wraca do gry.

J.J. Abrams – reżyser uznawany jednocześnie za autora najlepiej i najgorzej ocenianych odsłon nowej trylogii Gwiezdnych wojen – w końcu nakręcił nowy film. Po siedmiu latach przerwy od reżyserii twórca Przebudzenia Mocy i Skywalker. Odrodzenie wraca z wysokobudżetowym widowiskiem fantasy realizowanym dla Warner Bros.

Skywalker. Odrodzenie
Skywalker. Odrodzenie

Twórca Przebudzenia mocy i Skywalker. Odrodzenie wraca do gatunku fantasy

Projekt, który przez długi czas funkcjonował pod roboczym tytułem Ghostwriter, nosi już oficjalną nazwę. Zgodnie ze zgłoszeniem do Gildii Scenarzystów Ameryki film Abramsa będzie zatytułowany The Great Beyond, a sam reżyser figuruje jako autor scenariusza. Produkcja rozpoczęła się w maju 2025 roku w Londynie i obecnie znajduje się na etapie postprodukcji, intensywnie wykorzystującej efekty wizualne. Niewykluczone, że film trafi do kin jeszcze w tym roku.

GramTV przedstawia:

Choć szczegóły fabularne nie zostały oficjalnie ujawnione, nieoficjalne doniesienia sugerują, że The Great Beyond będzie nostalgicznym powrotem do kina przygodowego lat 80., inspirowanym m.in. Ostatnim gwiezdnym wojownikiem. Historia ma opowiadać o autorze bestsellerowych powieści fantasy, który odkrywa, że stworzony przez niego świat istnieje naprawdę, co uruchamia niezwykłą wyprawę głównego bohatera.

W obsadzie znaleźli się m.in. Glenn Powell, Jenna Ortega, Emma Mackey oraz Samuel L. Jackson. Dla Abramsa to film szczególnie istotny – po serii anulowanych projektów telewizyjnych i latach spędzonych głównie na produkowaniu, reżyser próbuje odbudować swoją pozycję w Hollywood.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/1/3/jj-abrams

Popkultura
J.J. Abrams
reżyser
nowy film
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Nogradis
Gramowicz
Dzisiaj 21:26

Skrajnie odtwórcze, bezpieczne, pozbawione iskry i ambicji "Przebudzenie Mocy" może być uznane za najlepszą odsłonę najnowszej trylogii tylko przez kogoś, komu do szczęścia wystarczy widok miecza świetlnego oraz laserki robiące "piu, piu" na ekranie. No, ale że fani Gwiezdnych Wojen za nic w świecie nie dadzą się wyrwać ze swojej strefy komfortu, to jest jak jest. Zresztą, patrząc na to, jak zignorowano fenomenalnego "Andora" podczas ubiegłorocznych plebiscytów, na krytyków też nie ma co liczyć.




