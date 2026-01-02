Hideo Kojima przedstawia plany na rok 2026. OD i Physint priorytetem dla Kojima Productions

Według Kojimy, główne wysiłki studia w nadchodzącym roku skoncentrują się na pracach nad horrorem OD oraz grą szpiegowską Physint. Oba projekty mają wyznaczać kierunek dalszego rozwoju studia:

Hideo Kojima, szef Kojima Productions i twórca serii Death Stranding, podsumował początek nowego roku w mediach społecznościowych, dzieląc się planami studia na najbliższy okres. Jak poinformował, rok 2026 będzie kluczowym etapem w rozwoju firmy i ma stanowić istotny krok w realizacji tak zwanej “drugiej fazy” działalności Kojima Productions.

Będziemy kontynuować rozwój horroru OD i posuwać naprzód przygotowania do szpiegowskiej gry akcji Physint. Obejmuje to casting, skanowanie oraz nagrania performance capture. Równocześnie przyspieszymy prace nad aktorskim filmem Death Stranding oraz projektami animowanymi, zarówno filmem, jak i serialem. Przygotowujemy także kilka wydarzeń, o których będę mógł opowiedzieć, gdy wszystko zostanie dopięte.

Twórca dodał, że prace nad OD będą kontynuowane, natomiast Physint wejdzie w etap intensywnych przygotowań produkcyjnych, obejmujących między innymi obsadę aktorską, skanowanie postaci oraz sesje performance capture. Równolegle Kojima będzie zaangażowany w realizację aktorskiej adaptacji Death Stranding.

Szczęśliwego Nowego Roku. W 2026 roku przejdziemy do “Drugiej Fazy”, która poprowadzi Kojima Productions ku “Trzeciej Fazie”. W przeciwieństwie do zeszłego roku, gdy podróżowałem po całym świecie, ten rok poświęcę na pozostanie na miejscu i budowanie solidnych fundamentów pod przyszłość studia.

Kojima zwrócił również uwagę, że 2026 rok będzie dla niego szczególny pod względem zawodowym. W tym roku ma on swoją 40 rocznicę działalności w branży gier wideo, rozpoczętej w 1986 roku:

To także mój 40 rok w branży gier. Jak zawsze dziękuję za wsparcie i pomoc dla Kojima Productions. Z niecierpliwością czekam na kolejny wspaniały rok.

Koncepcja “drugiej fazy” Kojima Productions pojawiała się już wcześniej, między innymi w kwietniu 2025 roku. Kojima tłumaczył wówczas, że zakończenie prac nad Death Stranding 2: On the Beach symbolicznie zamyka “pierwszą fazę” studia, której celem było stworzenie nowej marki oraz jej rozwinięcie w sequelu. „Druga faza” miała natomiast skupiać się na projektach OD i Physint, a także na eksperymentach z innymi mediami, takimi jak filmy czy potencjalnie anime. Obecnie szczególny nacisk kładziony jest na OD. Jeszcze w grudniu Kojima zdradził, że zwiastun Knock z września zawierał liczne wskazówki dotyczące charakteru projektu: