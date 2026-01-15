Twórca Legacy of Kain wraca po trzech dekadach. Deadhaus Sonata idzie śladami klasyka

Denis Dyack prezentuje nową grę akcji RPG osadzoną w mrocznym świecie fantasy.
Trzydzieści lat po stworzeniu Blood Omen: Legacy of Kain jego autor zapowiada zupełnie nowy projekt, który ma nawiązywać do klimatu i idei kultowej serii. Denis Dyack, odpowiedzialny za powstanie Legacy of Kain w 1996 roku, ujawnia szczegóły gry Deadhaus Sonata, określanej jako duchowy następca tamtych produkcji. Oficjalna prezentacja tytułu ma nastąpić w najbliższym czasie, jednak już teraz udostępniono pierwsze materiały oraz kartę gry na platformie Steam.
Deadhaus Sonata zaprezentowane światu. Tak wygląda nowy RPG twórcy Legacy of Kain
Seria Legacy of Kain doczekała się w ciągu siedmiu lat czterech kolejnych odsłon, jednak pod koniec lat dziewięćdziesiątych prawa do marki przejęło studio Crystal Dynamics, co zakończyło bezpośredni udział Dyacka w dalszym rozwoju cyklu. Twórca skierował wówczas swoją karierę w inną stronę, pracując m.in. przy Eternal Darkness: Sanity’s Requiem, Metal Gear Solid: The Twin Snakes oraz Too Human. Teraz wraca do estetyki mrocznego fantasy w nowym, autorskim uniwersum.
Deadhaus Sonata powstaje w studiu Apocalypse Studios i jest trzecioosobową grą akcji RPG silnie nastawioną na opowieść oraz konsekwencje decyzji gracza. Zespół opublikował krótki zwiastun prezentujący fragmenty rozgrywki i podstawowe mechaniki, a sam projekt rozwijany jest od kilku lat, o czym świadczy obecność gry w mediach społecznościowych już od 2018 roku.
Deadhaus Sonata to trzecioosobowa gra akcji RPG z silnym naciskiem na narrację, w której wcielasz się w nieumarłego, walczysz z żywymi, stopniowo zyskujesz na potędze i eksplorujesz ogromne bogactwo zawartości.
Akcja gry toczy się w Malorum – mrocznym, chylącym się ku upadkowi świecie, gdzie granice między życiem a śmiercią przestały istnieć. Deadhaus Sonata zachęca do przyjęcia roli nieumarłego, opanowania nadnaturalnych zdolności i wypracowania własnej pozycji w krainie kształtowanej przez pradawne siły, polityczne intrygi oraz decyzje podejmowane przez graczy. Rozgrywka umożliwia zabawę w pojedynkę lub w trybie kooperacji dla maksymalnie sześciu osób, podczas której gracze stają do walki z żywymi i odkrywają tajemnice, które uformowały ten upadły świat. – czytamy w opisie gry.
Na ten moment Deadhaus Sonata nie posiada ustalonej daty premiery. Wiadomo jednak, że gra zadebiutuje najpierw we wczesnym dostępie, dając graczom możliwość wcześniejszego zapoznania się z mechanikami i światem. Choć obecnie tytuł można dodawać do listy życzeń na Steamie, oficjalna strona projektu zaznacza, że produkcja ma trafić na wszystkie główne platformy.
