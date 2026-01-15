Twórca Legacy of Kain wraca po trzech dekadach. Deadhaus Sonata idzie śladami klasyka

Trzydzieści lat po stworzeniu Blood Omen: Legacy of Kain jego autor zapowiada zupełnie nowy projekt, który ma nawiązywać do klimatu i idei kultowej serii. Denis Dyack, odpowiedzialny za powstanie Legacy of Kain w 1996 roku, ujawnia szczegóły gry Deadhaus Sonata, określanej jako duchowy następca tamtych produkcji. Oficjalna prezentacja tytułu ma nastąpić w najbliższym czasie, jednak już teraz udostępniono pierwsze materiały oraz kartę gry na platformie Steam.

Deadhaus Sonata zaprezentowane światu. Tak wygląda nowy RPG twórcy Legacy of Kain

Seria Legacy of Kain doczekała się w ciągu siedmiu lat czterech kolejnych odsłon, jednak pod koniec lat dziewięćdziesiątych prawa do marki przejęło studio Crystal Dynamics, co zakończyło bezpośredni udział Dyacka w dalszym rozwoju cyklu. Twórca skierował wówczas swoją karierę w inną stronę, pracując m.in. przy Eternal Darkness: Sanity’s Requiem, Metal Gear Solid: The Twin Snakes oraz Too Human. Teraz wraca do estetyki mrocznego fantasy w nowym, autorskim uniwersum.