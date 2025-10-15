Twórca kultowej serii horrorów powraca z nowym filmem. Pomoc w pierwszym zwiastunie

To może być jeden z pierwszych dużych hitów początku 2026 roku.

20th Century Studios zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Pomocy, nowej produkcji w reżyserii Sama Raimiego. To mroczna komedia z elementami thrillera, w której główne role grają Rachel McAdams i Dylan O’Brien. Premiera w kinach została zaplanowana na 30 stycznia 2026 roku.

Pomocy – zwiastun nowego filmu Sama Raimiego

Historia skupia się na Lindzie Liddle, granej przez McAdams. Bohaterka jest niedocenianą i ignorowaną pracownicą korporacji, która po katastrofie lotniczej trafia na bezludną wyspę. Jedynym innym ocalałym jest jej arogancki szef Bradley Preston, w którego wciela się O’Brien. W tej ekstremalnej sytuacji dawny układ sił zaczyna się odwracać, a relacja między bohaterami zmienia się w niepokojącą grę przetrwania.