Twórca kultowego Drive potajemnie nakręcił film? Możliwa premiera w Cannes

Według informacji opublikowanych przez The Hollywood Reporter, Nicolas Winding Refn, twórca takich filmów jak Drive i Tylko Bóg wybacza, miał potajemnie nakręcić swój nowy film The Avenging Silence w Korei w zeszłym roku. Oznaczałoby to, że produkcja może być gotowa na majowy Festiwal Filmowy w Cannes.

Nicolas Winding Refn wraca z nowym filmem

Brzmi sensacyjnie, ale jak to możliwe? Do tej pory nie pojawiły się żadne przecieki ani oficjalne informacje na temat obsady czy planu filmowego. Choć już we wrześniu ubiegłego roku pojawiały się doniesienia o możliwej realizacji filmu, Variety informowało, że produkcja rozpocznie się dopiero w 2025 roku. Warto dodać, że informacje z planów w Korei Południowej są raczej trudne do utrzymania w tajemnicy.