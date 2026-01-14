Twórca gry odradza swój projekt nowym graczom. Mimo wszystko, My Winter Car podbija Steam

Nietypowe połączenie survivalu, symulatora życia i mechaniki składania samochodu okazało się strzałem w dziesiątkę. My Winter Car od dwóch tygodni zbiera znakomite opinie na Steamie, mimo że sam twórca otwarcie sugeruje, by nowi gracze… trzymali się od gry z daleka.

My Winter Car – mroczny survival i nieoczekiwany hit

Autor gry na karcie Steama wprost zaznacza, że My Winter Car jest „niebezpieczne, przygnębiające i męczące”, szczególnie dla osób, które nie znają poprzedniej odsłony. Studio Amistech Games rekomenduje rozpoczęcie przygody od My Summer Car, ponieważ kontynuacja została zaprojektowana z myślą o doświadczonych graczach, znających mechaniki i bezlitosny charakter serii.