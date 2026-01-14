Twórca gry odradza swój projekt nowym graczom. Mimo wszystko, My Winter Car podbija Steam

Ta gra jest „niebezpieczna, przygnębiająca i męcząca”.
Nietypowe połączenie survivalu, symulatora życia i mechaniki składania samochodu okazało się strzałem w dziesiątkę. My Winter Car od dwóch tygodni zbiera znakomite opinie na Steamie, mimo że sam twórca otwarcie sugeruje, by nowi gracze… trzymali się od gry z daleka.
My Winter Car – mroczny survival i nieoczekiwany hit
Autor gry na karcie Steama wprost zaznacza, że My Winter Car jest „niebezpieczne, przygnębiające i męczące”, szczególnie dla osób, które nie znają poprzedniej odsłony. Studio Amistech Games rekomenduje rozpoczęcie przygody od My Summer Car, ponieważ kontynuacja została zaprojektowana z myślą o doświadczonych graczach, znających mechaniki i bezlitosny charakter serii.
Mimo to społeczność wokół gry rośnie w błyskawicznym tempie. My Winter Car zebrało już ponad 13 tysięcy recenzji, z czego zdecydowana większość jest pozytywna, co przełożyło się na ocenę „przytłaczająco pozytywną”. Gracze doceniają surowy klimat, brak kompromisów oraz poczucie realnego zagrożenia, które towarzyszy każdej decyzji.
Gra wykracza poza klasyczne ramy symulatora samochodowego. Oprócz składania auta, wyścigów i konfliktów z realistycznie działającym wymiarem sprawiedliwości, My Winter Car opowiada o dorastaniu, szukaniu pracy i zmaganiu się z zimnem, ciemnością oraz trudnymi warunkami życia. To survival, który teoretycznie powinien trafiać do niszy, a w praktyce przyciąga masową publiczność.
My Winter Car zadebiutowało we wczesnym dostępie 29 grudnia. Według danych SteamDB w szczytowym momencie grało jednocześnie ponad 24 tysiące użytkowników Steama. Obecnie tytuł można kupić za 67,99 zł, a jego popularność wciąż nie wykazuje oznak wyhamowania.
