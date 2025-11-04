Obsidian spełnia prośby fanów. Pillars of Eternity z długo wyczekiwanym trybem

Fani, którzy lubili eksperymentować z trybem turowym w Pillars of Eternity II: Deadfire, poczują się tutaj jak w domu, jednak z kluczowymi ulepszeniami opartymi na waszych opiniach:

Nielimitowane tury: Kolejność działań zależy teraz od ogólnej szybkości postaci, co zwiększa znaczenie atrybutów i mechanik znanych z trybu RTwP.

Inteligentniejsze akcje darmowe: Czynności takie jak zmiana broni, picie mikstur czy włączanie trybów modali są teraz akcjami darmowymi. Każdy typ darmowej akcji można jednak wykonać tylko raz na turę, co zachowuje balans.

Szybsze tempo: Śmiertelność w walce została znacząco podniesiona zarówno dla przeciwników, jak i graczy, by potyczki były bardziej intensywne i pełne napięcia.

Większa elastyczność: Tryb turowy można wybrać już przy rozpoczynaniu nowej gry — lub swobodnie przełączać się między RTwP a trybem turowym w opcjach. Twórcy sprawdzają też możliwość dodania szybkiego przełącznika w HUD dla jeszcze większej wygody.