Obsidian spełnia prośby fanów. Pillars of Eternity z długo wyczekiwanym trybem

Obsidian Entertainment ogłosiło uruchomienie nowej, publicznej fazy testów dla Pillars of Eternity. Głównym celem jest sprawdzenie trybu, o który społeczność graczy zabiegała od dawna. Długo oczekiwana funkcjonalność – walka turowa – ma trafić do gry za pośrednictwem publicznej bety, która zostanie udostępniona wszystkim zainteresowanym już 5 listopada 2025 roku.
Fani Pillars of Eternity wreszcie otrzymują tryb turowy
W komunikacie opublikowanym na blogu, Obsidian potwierdziło, że tryb turowy do Pillars of Eternity jest już w drodze. Twórcy pracowali nad tym, aby walka w nowym trybie była szybsza i bardziej intensywna.
Fani, którzy lubili eksperymentować z trybem turowym w Pillars of Eternity II: Deadfire, poczują się tutaj jak w domu, jednak z kluczowymi ulepszeniami opartymi na waszych opiniach:
Nielimitowane tury: Kolejność działań zależy teraz od ogólnej szybkości postaci, co zwiększa znaczenie atrybutów i mechanik znanych z trybu RTwP.
Inteligentniejsze akcje darmowe: Czynności takie jak zmiana broni, picie mikstur czy włączanie trybów modali są teraz akcjami darmowymi. Każdy typ darmowej akcji można jednak wykonać tylko raz na turę, co zachowuje balans.
Szybsze tempo: Śmiertelność w walce została znacząco podniesiona zarówno dla przeciwników, jak i graczy, by potyczki były bardziej intensywne i pełne napięcia.
Większa elastyczność: Tryb turowy można wybrać już przy rozpoczynaniu nowej gry — lub swobodnie przełączać się między RTwP a trybem turowym w opcjach. Twórcy sprawdzają też możliwość dodania szybkiego przełącznika w HUD dla jeszcze większej wygody.
Gracze, którzy zdecydują się na udział w testach, będą mieli swobodę w wyborze stylu rozgrywki. W każdej chwili będą mogli przełączać się między klasycznym trybem, a nowym systemem turowym. Wprowadzenie trybu turowego zdaje się być doskonałym momentem zarówno dla weteranów, jak i dla nowych graczy, aby zaangażować się w serię Pillars of Eternity.
