Twórca Fallouta o problemie oceniania gier. „Ludzie ignorują drobne problemy” w dobrej grze, stając się hipokrytami

Zauważa, że gracze są w stanie wiele wybaczyć tym produkcjom, które im się podobają.

Nie sądzę, by istniało coś takiego jak dobra gra. Jest tylko dobra gra i zła gra dla ciebie - wyjaśnia Cain.

Współtwórca kultowego Fallouta, Tim Cain, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat ocen i odbioru gier wideo. W najnowszym materiale opublikowanym na YouTube twórca stwierdził, że nie ma czegoś takiego jak obiektywnie dobra produkcja. Jego zdaniem każdy tytuł można postrzegać inaczej, a opinia graczy i recenzentów bywa w dużej mierze zależna od nastrojów i oczekiwań społeczności.

Według niego osobiste preferencje graczy oraz odbiór publiczny mają ogromny wpływ na to, czy dana produkcja zostanie odebrana pozytywnie czy negatywnie. Deweloper podał przykład dwóch gier, które ukazały się niemal w tym samym czasie. Jedna z nich spotkała się z chłodnym przyjęciem, a gracze narzekali na to, że w trakcie eksploracji miast postacie niezależne potrafiły blokować przejście.

To wydawała się być uzasadniona skarga. Ale inna gra wyszła dosłownie kilka tygodni później. Została uznana za jedną z najlepszych w roku. A miała dokładnie ten sam problem - przyznał Cain.

Cain podkreśla, że próbował znaleźć dowody na to, że gracze również krytykowali drugą produkcję za identyczną niedogodność. Jego poszukiwania nie przyniosły jednak rezultatów.