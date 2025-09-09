Twórca Fallouta o problemie oceniania gier. „Ludzie ignorują drobne problemy” w dobrej grze, stając się hipokrytami

Zauważa, że gracze są w stanie wiele wybaczyć tym produkcjom, które im się podobają.
Współtwórca kultowego Fallouta, Tim Cain, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat ocen i odbioru gier wideo. W najnowszym materiale opublikowanym na YouTube twórca stwierdził, że nie ma czegoś takiego jak obiektywnie dobra produkcja. Jego zdaniem każdy tytuł można postrzegać inaczej, a opinia graczy i recenzentów bywa w dużej mierze zależna od nastrojów i oczekiwań społeczności.
Tim Cain uważa, że gracze to hipokryci przy ocenianiu gier
Nie sądzę, by istniało coś takiego jak dobra gra. Jest tylko dobra gra i zła gra dla ciebie - wyjaśnia Cain.
Według niego osobiste preferencje graczy oraz odbiór publiczny mają ogromny wpływ na to, czy dana produkcja zostanie odebrana pozytywnie czy negatywnie. Deweloper podał przykład dwóch gier, które ukazały się niemal w tym samym czasie. Jedna z nich spotkała się z chłodnym przyjęciem, a gracze narzekali na to, że w trakcie eksploracji miast postacie niezależne potrafiły blokować przejście.
To wydawała się być uzasadniona skarga. Ale inna gra wyszła dosłownie kilka tygodni później. Została uznana za jedną z najlepszych w roku. A miała dokładnie ten sam problem - przyznał Cain.
Cain podkreśla, że próbował znaleźć dowody na to, że gracze również krytykowali drugą produkcję za identyczną niedogodność. Jego poszukiwania nie przyniosły jednak rezultatów.
Jeśli gra zbiera świetne recenzje, wielu ludzi po prostu ignoruje drobne problemy. Nie obchodzi ich to. Nie wspominają o nich, nie zwracają na nie uwagi - tłumaczy współtwórca Fallouta.
Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy produkcja nie cieszy się popularnością i uznaniem krytyków:
Zrób grę, która nie zbiera dobrych ocen, i nagle ci sami ludzie będą narzekać na każdy drobiazg. Nie dostrzegają, że to dokładnie te same wady, które wcześniej im nie przeszkadzały. Nie widzą w tym hipokryzji.
Cain zwraca uwagę na mechanizm psychologiczny, który wpływa na to, jak odbieramy produkcje wideo. Jeśli opinia publiczna i recenzje są pozytywne, gracze są bardziej skłonni wybaczać błędy i niedociągnięcia. Gdy jednak gra zostaje źle oceniona, każdy mankament staje się powodem do krytyki.