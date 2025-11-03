Twórca Fallouta o grach cyfrowych: firmy zaoszczędziły, gracze nic nie zyskali

Debata o rosnących cenach gier powraca coraz częściej. W erze, gdy coraz więcej tytułów ukazuje się wyłącznie w wersji cyfrowej, gracze zaczynają pytać: gdzie trafiają oszczędności wynikające z rezygnacji z pudełek, płyt i dystrybucji fizycznej? Odpowiedzi udzielił Tim Cain, współtwórca Fallouta i The Outer Worlds, który w jednym z odcinków swojego podcastu wypowiedział się na temat polityki cenowej w branży.

Tim Cain o cyfrowych grach i chciwości korporacji

Jak zauważył Cain, przejście z fizycznych kopii na wersje cyfrowe pozwoliło firmom zaoszczędzić znaczące środki – nie muszą już produkować nośników, opakowań ani ponosić kosztów transportu i magazynowania. Deweloper stwierdził jednak, że mimo tych oszczędności ceny gier nie spadły, a wręcz przeciwnie – w wielu przypadkach wzrosły.