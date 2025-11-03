Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórca Fallouta o grach cyfrowych: firmy zaoszczędziły, gracze nic nie zyskali

Mikołaj Berlik
2025/11/03 12:45
Tim Cain wypowiedział się na kontrowersyjny temat.

Debata o rosnących cenach gier powraca coraz częściej. W erze, gdy coraz więcej tytułów ukazuje się wyłącznie w wersji cyfrowej, gracze zaczynają pytać: gdzie trafiają oszczędności wynikające z rezygnacji z pudełek, płyt i dystrybucji fizycznej? Odpowiedzi udzielił Tim Cain, współtwórca Fallouta i The Outer Worlds, który w jednym z odcinków swojego podcastu wypowiedział się na temat polityki cenowej w branży.

Tim Cain o cyfrowych grach i chciwości korporacji

Jak zauważył Cain, przejście z fizycznych kopii na wersje cyfrowe pozwoliło firmom zaoszczędzić znaczące środki – nie muszą już produkować nośników, opakowań ani ponosić kosztów transportu i magazynowania. Deweloper stwierdził jednak, że mimo tych oszczędności ceny gier nie spadły, a wręcz przeciwnie – w wielu przypadkach wzrosły.

Jest taniej dla wszystkich. To mniej kosztowe. Teoretycznie ceny powinny spaść, ale tak się nie stało.

Według twórcy, korporacje zatrzymały dla siebie zyski wynikające z cyfryzacji rynku, zamiast przełożyć je na korzyści dla graczy. Choć niektórzy wydawcy tłumaczą się wzrostem kosztów produkcji, Cain uważa, że zyski z dystrybucji cyfrowej przewyższyły te dodatkowe wydatki, co czyni tłumaczenia branży mało przekonującymi.

Z perspektywy Caina obecna sytuacja pokazuje, że gracze płacą więcej, mimo że proces wydawania gier stał się prostszy i tańszy niż kiedykolwiek wcześniej. Jego słowa wpisują się w coraz częściej pojawiające się głosy krytyki wobec dużych wydawców, którzy – zdaniem wielu twórców – stawiają zysk ponad uczciwość wobec odbiorców.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:58

Oczywiście. Przecież zarabiać mają wydawcy i udziałowcy, a najlepiej, aby gry kosztowały przysłowiową nerkę. W końcu dla wszystkich będzie najlepiej, jak przy okazji wydania GTA będzie "nowy standard cenowy" w kwocie 100$+.




