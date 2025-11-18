Guild Wars Reforged zapowiedziane! Dla niektórych powrót kultowego MMORPG będzie za darmo

ArenaNet oficjalnie ujawniło wielki powrót Guild Warsa.

Studio świętuje dwudziestolecie kultowego MMORPG i ogłasza Guild Wars Reforged. Oryginalna produkcja zadebiutowała w 2005 roku i od tamtej pory zebrała wierną społeczność graczy. Teraz twórcy chcą przywrócić ją na współczesne komputery i przenośne urządzenia, odświeżając grafikę, interfejs i wsparcie sprzętowe. Co ważne, aktualizacja będzie bezpłatna dla dotychczasowych posiadaczy gry, a nowi gracze zapłacą jedynie około 20 dolarów za komplet zawartości. Guild Wars Reforged – odświeżona wersja pierwszej części kultowego MMORPG na zwiastunie z datą premiery Projekt powstaje we współpracy ArenaNet oraz studia 2weeks, które zostało założone przez byłych twórców Guild Wars. Nowe wydanie zaoferuje wyższą rozdzielczość, ulepszone efekty oświetlenia i odbić, zmieniony interfejs oraz pełną obsługę kontrolerów zgodną ze standardem X Input. Twórcy zadbali również o weryfikację na Steam Decku, co oznacza bezproblemowe działanie na urządzeniu Valve.

Stephen Clarke Wilson, reżyser oryginalnego Guild Wars, wyjaśnił, dlaczego zespół wraca do gry po latach: Odświeżona wersja oznacza, że gra zostanie jeszcze wzmocniona. Guild Wars ma wyjątkowy urok. Możesz bawić się samemu, z towarzyszami sterowanymi przez AI lub ze znajomymi z całego świata, o dowolnej porze. Przez ponad sześć ostatnich lat napływ nowych graczy utrzymywał się bez przerwy, więc nadszedł idealny moment, aby nadać tej przygodzie nową energię. ArenaNet zapewnia, że zmiany w rozgrywce będą drobne i mają zachować charakter, za który pierwotna wersja zdobyła uznanie. Gracze otrzymają natomiast wygodniejsze prowadzenie po świecie gry oraz opcje zwiększające czytelność interfejsu przy wysokich rozdzielczościach i monitorach 4K. Twórcom zależało również na poprawieniu działania gry na Steam Decku. Dotychczasowa wersja wymagała obejść i ograniczeń, jednak Guild Wars Reforged ma działać tam bez kompromisów. Brandon Dillon, współzałożyciel studia 2weeks, podkreślił, że powrót do kodu źródłowego po latach okazał się nadzwyczaj przyjemny: Powrót do Guild Wars był fantastycznym doświadczeniem. ArenaNet od samego początku miało świetną kulturę inżynieryjną i doskonale utrzymywało bazę kodu. Gdy ponownie zasiedliśmy do projektu, wszystko było w lepszym stanie, niż wtedy, gdy odchodziliśmy piętnaście lat temu.

Twórcy przyznają, że prace nad Guild Wars Reforged rozpoczęły się na początku 2025 roku. Impulsem była rocznicowa zabawa przyciągająca weteranów i nowych graczy, ale też ujawniająca problemy kompatybilności, jak choćby błąd wywołujący awarie na monitorach 4K. Dillon opowiedział również o największym wyzwaniu technicznym stojącym za projektem: Nie jest to klasyczny remaster, ale modernizacja doświadczenia. Chcieliśmy, by Guild Wars działało bez przeszkód na współczesnym sprzęcie, przy zachowaniu oryginalnego klimatu i artystycznej wizji. Stworzenie wygodnego interfejsu na Steam Decku i pełnej obsługi kontrolerów było trudnym, ale niezwykle satysfakcjonującym zadaniem. Aktualizacja zbiega się z wyraźnym trendem powrotów do klasycznych gier sieciowych, które przeżywają drugą młodość. Dla zespołu odświeżenie Guild Wars stało się okazją do ponownego odkrycia własnej twórczości. Dillon przyznał, że był to nie tylko powrót do projektu, ale również do wspomnień twórców: Guild Wars wywołuje nostalgię nie tylko u graczy. W trakcie prac wracaliśmy myślami do osób, które budowały ten świat i te systemy. To ogromne, ręcznie stworzone doświadczenie, które na wielu poziomach wyjątkowo nagrodziło nasz powrót. ArenaNet zapowiada kolejne szczegóły w nadchodzących tygodniach. Premiera Guild Wars Reforged została zaplanowana na 3 grudnia 2025 rok. Wiadomo już jednak, że gracze otrzymają kompletny pakiet dodatków oraz graficzne usprawnienia dopasowane do nowoczesnych platform, co może ponownie rozbudzić zainteresowanie jedną z najważniejszych produkcji gatunku MMORPG.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.