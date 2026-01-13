Twórca Fallout: New Vegas ostro o Bethesdzie. „Nie rozumieją korzeni serii”

W opublikowanym na platformie X wpisie Avellone stwierdził, że Bethesda nie nienawidzi Fallouta, ale nie rozumie jego fundamentów i nie przywi ązuje do nich większej wagi. Według projektanta studio skupia się na tworzeniu własnej wizji serii, która z czasem stała się dominującym standardem.

Chris Avellone, współtwórca Fallout: New Vegas i jedna z kluczowych postaci stojących za klasycznymi odsłonami serii, opublikował w mediach społecznościowych wpis (już usunięty), który szybko wywołał burzliwą dyskusję wśr ód fanów. Choć post został później usunięty, jego treść zdążyła obiec sieć.

Twórca New Vegas podkre ślił, że nie żywi osobistej niechęci wobec Bethesdy. Docenił jej umiejętność projektowania otwartych światów, jednocześnie krytykując sposób opowiadania historii liniowych w grach sandboxowych oraz niezrozumienie znaczenia umiejętności Speech w systemach RPG.

Avellone porównał współczesne odsłony Fallouta do „kolorowego, płytkiego parku rozrywki”, choć zaznaczył, że niektóre dodatki – jak Far Harbor, Point Lookout czy The Pitt – stanowiły pozytywne wyjątki.

Jak zaznaczył, każde studio ma swoje mocne i słabe strony – jednak w przypadku Fallouta różnice filozofii projektowej są szczególnie widoczne.

Wpis Avellone’a został szybko podchwycony przez społeczność i media branżowe, po czym zniknął z jego profilu. Nie wiadomo, co skłoniło go do usunięcia komentarza, choć wiele wskazuje na falę krytyki ze strony fanów Bethesdy, którzy od lat bronią kierunku obranej przez studio.

Od czasu przejęcia marki Bethesda wydała m.in. Fallouta 3, Fallouta 4 oraz sieciowego Fallouta 76, a w 2024 roku zadebiutował pierwszy sezon serialu Fallout na Amazon Prime Video. Marka pozostaje niezwykle popularna, choć – jak pokazuje reakcja na słowa Avellone’a – wciąż dzieli fanów.

Chris Avellone nie pracował przy serii Fallout od blisko piętnastu lat, jednak jego głos nadal wybrzmiewa w dyskusjach o przyszłości marki. Jako jeden z architektów New Vegas pozostaje symbolem „starego Fallouta” – i dla wielu fanów wciąż wyznacznikiem tego, czym ta seria powinna być.