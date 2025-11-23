Twórca Dragon Ball Super ujawnia sekretną zmianę w anime. Nikt jej nie zauważył przez 7 lat

Dragon Ball Super – zmiana w zachowaniu Trunksa, na którą nikt nie zwrócił uwagi
Po jego odejściu fani oraz współpracownicy dzielą się w sieci wspomnieniami. Megumi Ishitani, reżyserka Dragon Ball Super oraz One Piece, opublikowała na platformie X osobisty wpis, w którym wyjawiła nieznany dotąd szczegół dotyczący pracy Nagamine przy telewizyjnym anime. Jej zdaniem miał on ogromny wpływ na jedną ze scen, która przeszła niezauważona przez widzów przez blisko siedem lat.
Zmienił zachowanie Trunksa w scenie z jego młodszą siostrą. Dzięki niemu stała się bardziej żywa i naturalna.
Nagamine w trakcie pracy nad filmem Dragon Ball Super Broly miał bardzo napięty harmonogram. Mimo to znajdował czas, aby pomagać przy serialu. Jak wspomina Ishitani, reżyserka miała trudność z przedstawieniem reakcji Trunksa na narodziny małej Bulla. W oryginalnym scenariuszu scena była opisana w prosty sposób, lecz Nagamine w swoich storyboardach zaproponował zupełnie inną interpretację.
Zamiast nieporadnego trzymania dziecka, Trunks początkowo odmawia, jest zmieszany i zachowuje się jak prawdziwe dziecko.
GramTV przedstawia:
To właśnie on dodał również fragment, w którym Trunks przyznaje, że wolałby mieć brata. Drobna korekta, lecz znacząca z punktu widzenia charakterystyki młodego bohatera, który przez dużą część serii pozostawał na drugim planie.
Dzięki takim zmianom Trunks wydaje się bardziej realistyczny, a scena zapada w pamięć.
Nagamine zapisał się w historii anime także jako jeden z najważniejszych reżyserów współczesnego One Piece. To on nadał serii nowoczesny, dynamiczny styl podczas adaptacji Wano Arc. Wielu widzów uznaje ten okres za najbardziej widowiskowy w ponad dwudziestoletniej historii produkcji.
