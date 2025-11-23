Twórca Dragon Ball Super ujawnia sekretną zmianę w anime. Nikt jej nie zauważył przez 7 lat

W ostatnich dniach społeczność Dragon Balla pogrążyła się w smutku po informacji o śmierci Tatsuya Nagamine. Twórca związany przez lata z Toei Animation zapracował na status legendy gatunku. Zaczynał jako asystent reżysera przy Dragon Ball GT, a z czasem stał za produkcją takich hitów jak One Piece czy filmy z serii Dragon Ball.

Dragon Ball Super – zmiana w zachowaniu Trunksa, na którą nikt nie zwrócił uwagi

Po jego odejściu fani oraz współpracownicy dzielą się w sieci wspomnieniami. Megumi Ishitani, reżyserka Dragon Ball Super oraz One Piece, opublikowała na platformie X osobisty wpis, w którym wyjawiła nieznany dotąd szczegół dotyczący pracy Nagamine przy telewizyjnym anime. Jej zdaniem miał on ogromny wpływ na jedną ze scen, która przeszła niezauważona przez widzów przez blisko siedem lat.