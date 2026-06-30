Kultowa gra ze świata Star Wars przeżywa oblężenie. Te liczby nie kłamią

Po latach względnego spokoju Star Wars: The Old Republic znów przyciąga tłumy graczy. Wszystko wskazuje na to, że kultowe MMORPG przeżywa jeden z najlepszych okresów od dawna.

Choć od premiery Star Wars: The Old Republic minęło już niemal 15 lat, gra najwyraźniej nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Ostatnie tygodnie przyniosły wyraźny wzrost zainteresowania produkcją, a liczba aktywnych graczy osiągnęła poziom, jakiego nie obserwowano od kilku lat. To kolejny dowód na to, że klasyczne MMORPG potrafią przeżywać drugą młodość, zwłaszcza jeśli twórcy potrafią regularnie rozwijać swoją produkcję. Star Wars: The Old Republic przeżywa oblężenie na Steam Na rosnącą popularność gry zwrócił uwagę serwis MMORPG.com.pl, analizując dane ze Steama. Wynika z nich, że czerwiec okazał się najlepszym miesiącem dla Star Wars: The Old Republic od około trzech lat, a jednocześnie jednym z najlepszych wyników w ostatnich czterech latach. W szczytowym momencie na platformie Valve jednocześnie bawiło się blisko 10 tysięcy graczy, czyli niemal dwukrotnie więcej niż jesienią ubiegłego roku. Trzeba przy tym pamiętać, że Steam stanowi jedynie część społeczności, ponieważ wielu graczy wciąż korzysta z oryginalnego launchera gry.

Skąd tak wyraźny wzrost aktywności? Powodów jest kilka. Niedawno do gry trafiła aktualizacja Legacy Reborn (7.9), która wprowadziła nową zawartość i zachęciła weteranów do powrotu. Swoje zrobił również z pewnością efekt popularności marki Star Wars po premierze filmu The Mandalorian & Grogu, a dodatkowym impulsem jest zapowiedziana aktualizacja 8.0 oraz zbliżające się 15-lecie gry. Twórcy z Broadsword od pewnego czasu zapowiadają, że przygotowują z tej okazji większe atrakcje dla społeczności.

GramTV przedstawia:

Nie bez znaczenia pozostaje także model biznesowy produkcji. Znaczna część zawartości dostępna jest bezpłatnie, a jednorazowe wykupienie abonamentu odblokowuje dostęp do wszystkich dotychczas wydanych dodatków, które pozostają przypisane do konta na stałe. Przypomnijmy, że Star Wars: The Old Republic zadebiutowało pod koniec 2011 roku jako nowe MMORPG studia BioWare. Akcja gry rozgrywa się około 3600 lat przed wydarzeniami znanymi z filmowej sagi, w okresie wojny pomiędzy Republiką Galaktyczną i Imperium Sithów. Produkcja od początku wyróżniała się mocnym naciskiem na fabułę, rozbudowane dialogi i wybory moralne, dzięki czemu do dziś uchodzi za jedną z najbardziej rozbudowanych historii osadzonych w uniwersum Gwiezdnych wojen, a jednocześnie za jedno z najważniejszych MMORPG ostatnich kilkunastu lat. Nic tylko zaprosić do rozgrywki.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









