Nostalgiczny zwiastun z okazji 30-lecia PlayStation. Sony przypomina o największych hitach

PlayStation obchodzi swoje 30. urodziny. Sony udostępnia nostalgiczny zwiastun

Dzisiaj PlayStation obchodzi swoje 30. urodziny. Z tej okazji gracze mogą skorzystać z promocji na masę tytułów przeznaczonych na PlayStation 4 oraz PlayStation 5 w PS Store. To jednak nie wszystko, co przygotowało Sony.

Do sieci trafił bowiem nostalgiczny zwiastun przypominający o największych hitach, które trafiły na konsolę. Nie zabrakło God of War, Uncharted, Horizon Zero Dawn, Death Stranding, The Last of Us czy Ghost of Tsushima, ale także Shadow of the Colossus czy serii Final Fantasy. Materiał udostępniony przez PlayStation opisuje również „czym jest gaming”. Zwiastun znajduje się na dole wiadomości.