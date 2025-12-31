Twórca Dark Souls i Elden Ring: „to nie FromSoftware wymyśliło formułę soulslike”

Hidetaka Miyazaki przekonuje, że sukces gatunku był odpowiedzią na potrzeby graczy, a nie stworzeniem zupełnie nowej koncepcji
Choć gatunek soulslike nierozerwalnie kojarzy się z FromSoftware, a sama nazwa wywodzi się od serii Dark Souls, Hidetaka Miyazaki nie przypisuje swojemu studiu roli wynalazcy tej formuły. Prezes FromSoftware i reżyser Elden Ring w wywiadzie dla Game Informer podkreślił, że sukces gier studia był raczej odpowiedzią na potrzeby graczy niż stworzeniem zupełnie nowej koncepcji.
Twórca Dark Souls i Elden Ring o soulslike
„[Nie] uważam, że to, co stworzyło FromSoftware, to nowy wynalazek” – zaznaczył Miyazaki, odnosząc się do fundamentów projektowych soulslike’ów. Jego zdaniem kluczowe elementy, takie jak śmierć jako część nauki i rdzeń rozgrywki, istniały w świadomości graczy znacznie wcześniej.
Wiem, że zostaliśmy wymienieni, ale jeśli chodzi o design gry, pomysł, aby śmierć i nauka były częścią głównego cyklu rozgrywki, był czymś, na co gracze byli prawdopodobnie gotowi. Ale po prostu nie było jeszcze idealnego rozwiązania dla tego apetytu.
Twórca dodał też, że sukces FromSoftware wynikał z trafienia w odpowiedni moment:
Nie sądzę, żeby to był jakiś nowy wynalazek, samo w sobie, raczej DNA FromSoftware, a nasz projekt gry pokrywał się z tym, czego być może brakowało na rynku.
Trudno nie dostrzec w tych słowach skromności. Owszem, wiele mechanik znanych z gier studia – od karania za śmierć, przez metroidvaniową strukturę poziomów, po naukę schematów bossów – istniało wcześniej, chociażby w King’s Field czy Blade of Darkness. To jednak Demon’s Souls i kolejne produkcje FromSoftware połączyły je w spójną formułę, która zdefiniowała cały gatunek. Nawet jeśli Miyazaki temu zaprzecza, bez FromSoftware pojęcie „soulslike” najpewniej nigdy by nie powstało.
