Twórca Dark Souls i Elden Ring: „to nie FromSoftware wymyśliło formułę soulslike”

Hidetaka Miyazaki przekonuje, że sukces gatunku był odpowiedzią na potrzeby graczy, a nie stworzeniem zupełnie nowej koncepcji

Choć gatunek soulslike nierozerwalnie kojarzy się z FromSoftware, a sama nazwa wywodzi się od serii Dark Souls, Hidetaka Miyazaki nie przypisuje swojemu studiu roli wynalazcy tej formuły. Prezes FromSoftware i reżyser Elden Ring w wywiadzie dla Game Informer podkreślił, że sukces gier studia był raczej odpowiedzią na potrzeby graczy niż stworzeniem zupełnie nowej koncepcji.

Twórca Dark Souls i Elden Ring o soulslike

„[Nie] uważam, że to, co stworzyło FromSoftware, to nowy wynalazek” – zaznaczył Miyazaki, odnosząc się do fundamentów projektowych soulslike’ów. Jego zdaniem kluczowe elementy, takie jak śmierć jako część nauki i rdzeń rozgrywki, istniały w świadomości graczy znacznie wcześniej.