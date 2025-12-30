Twórca Dark Souls dystansuje się od łatki twórcy całego gatunku soulslike

Choć Dark Souls zdefiniowało nowy trend, jego autor nie uważa się za rewolucjonistę.

Gatunek soulslike na stałe zadomowił się w branży gier, a jego korzenie niemal zawsze przypisuje się FromSoftware. Sam Hidetaka Miyazaki, twórca Demon's Souls i Dark Souls, studzi jednak te opinie, twierdząc, że mówienie o „wynalezieniu” nowego gatunku to spora przesada. Dark Souls – czym naprawd ę był przełom? Miyazaki podkreśla, że kluczowe elementy soulslike’ów — wysoki poziom trudności, kara za śmierć oraz nauka na własnych błędach — nie były pomysłami zupełnie nowymi. Jego zdaniem gracze od dawna poszukiwali takich doświadczeń, a FromSoftware jedynie stworzyło produkcję, która wyjątkowo trafnie odpowiedziała na te oczekiwania.

Jak zaznacza projektant, śmierć jako integralna część pętli rozgrywki nie była innowacją samą w sobie, lecz świadomym wyborem projektowym, który dobrze wpisał się w potrzeby odbiorców. Hidetaka Miyazaki dołączył do FromSoftware w 2004 roku i przez długi czas pracował przy serii Armored Core. Przełom nastąpił dopiero przy projekcie fantasy, który później stał się Demon’s Souls. Początkowo produkcja była oceniana wewnętrznie jako ryzykowna i potencjalnie skazana na porażkę.

Po objęciu roli lidera projektu Miyazaki sięgnął po elementy znane z serii King’s Field, rozbudował komponent sieciowy oraz wprowadził mechanikę odzyskiwania utraconych zasobów po śmierci. Te decyzje okazały się fundamentem sukcesu, który później rozwinęło Dark Souls. Sam Miyazaki otwarcie przyznaje, że nie postrzega tych rozwiązań jako przełomowych. Według niego był to raczej efekt połączenia „DNA FromSoftware” z pomysłami, które istniały już wcześniej, ale nigdy nie zostały w pełni wykorzystane w odpowiedniej formie. Projektant porównuje ten proces do narodzin innych gatunków, wskazując, że prawdziwe przełomy często polegają na dopracowaniu istniejących koncepcji, a nie na ich całkowitym wymyśleniu od zera.