Twórca Czarnego lustra użył ChatGPT do napisania odcinka i wyszło okropnie. Scenarzyści mogą spać spokojnie?

Sztuczna inteligencja jest odpowiedzialna za wiele obaw ludzi, którzy widzą w niej zagrożenie swojej przyszłości i z pewnością byłby to doskonały temat na jeden z odcinków Czarnego lustra. Jednak zdaniem showrunnera tego serialu, Charliego Bookera, przyszłość scenarzystów jest, póki co niezagrożona. Ujawnił on, że zastosował ChatGPT do napisania odcinka serialu, ale wyszło to tragicznie. Użył w tym miejscu innego słowa, ale nie wypada go powtarzać na szanującym się portalu.

Bawiłem się trochę z ChatGPT. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było wpisanie „wygeneruj odcinek Black Mirror” i wyskakuje coś, co na pierwszy rzut oka brzmi wiarygodnie, ale na drugi rzut oka to beznadzieja. Wszystko, co się zrobił, to przeglądanie streszczeń odcinków Black Mirror i mieszanie ich razem. Nie ma w tym ani jednej oryginalnej myśli.