Twórca Bayonetty przyznaje, że seria nie powstałaby bez Devil May Cry 3. Hideki Kamiya opowiedział także o kulisach odejścia z Capcomu

Hideki Kamiya, twórca gier znany z takich tytułów jak Devil May Cry i Okami, ujawnił w ostatnim wywiadzie, że sukces Devil May Cry 3 miał kluczowe znaczenie dla narodzin Bayonetty.

Hideki Kamiya opowiedział o swoim odejściu z Capcomu w 2006 roku oraz o trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się jego były kolega z pracy, Hideaki Itsuno, twórca Dragon’s Dogma, który przejął stery Devil May Cry po kontrowersyjnej drugiej części. Wspomniał także o tym, że sukces Bayonetty zawdzięcza trzeciej odsłonie Devil May Cry.

Nie byłoby Bayonetty bez Devil May Cry 3

Itsuno wszedł do projektu w trakcie tworzenia Devil May Cry 2, który finalnie okazał się komercyjną i artystyczną porażką. Jednak gdy przy Devil May Cry 3 miał już pełną kontrolę nad procesem twórczym, wypuścił grę, która zrewolucjonizowała gatunek i do dziś uznawana jest za jeden z najlepszych slasherów wszech czasów. W najnowszym Q&A na YouTube, Kamiya został zapytany o relacje z Itsuno. Przyznał, że nie mieli zbyt wiele wspólnego w Capcomie, ale Itsuno skonsultował się z nim podczas pracy nad Devil May Cry 3. Kamiya wspomina: