Sam Fisher wróci w starym stylu? Wyciekły szczegóły Splinter Cell Remake

Tajny agent i jego charakterystyczne potrójne zielone gogle zaszyli się w zakamarkach biur Ubisoftu. Halo, Panie Fisher!

Jaki będzie Sam Fisher po 25 latach?

Przypomnijmy, że już pod koniec 2021 roku Ubisoft zapowiedział powrót serii i to od razu w formie remake’u. Tom Clancy’s Splinter Cell Remake miało być szansą, by gracze na nowo zapoznali się z mającą na karku ponad dwie dekady produkcją. Czas jednak mijał, a gry nie było i nie ma jej zresztą nadal. Zamiast tego w obozie Ubisoft Toronto, który pracuje nad odświeżeniem, doszło na początku tego roku do zwolnień. Taki obrót spraw z pewnością nie pomaga, jeżeli chodzi o tytuł, na który czekamy już blisko 5 lat. Teraz jednak w sieci pojawiły się pewne doniesienia, które mogą pokazać nam, czym w ogóle Splinter Cell Remake ma być.