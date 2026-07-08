Sam Fisher wróci w starym stylu? Wyciekły szczegóły Splinter Cell Remake

Fani, którzy lata temu ogrywali Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist, zdążyli już dorosnąć, a nierzadko nawet założyć rodziny. Tymczasem nowych przygód Sama Fishera nadal nie ma.
Tajny agent i jego charakterystyczne potrójne zielone gogle zaszyli się w zakamarkach biur Ubisoftu. Halo, Panie Fisher!
Jaki będzie Sam Fisher po 25 latach?
Przypomnijmy, że już pod koniec 2021 roku Ubisoft zapowiedział powrót serii i to od razu w formie remake’u. Tom Clancy’s Splinter Cell Remake miało być szansą, by gracze na nowo zapoznali się z mającą na karku ponad dwie dekady produkcją. Czas jednak mijał, a gry nie było i nie ma jej zresztą nadal. Zamiast tego w obozie Ubisoft Toronto, który pracuje nad odświeżeniem, doszło na początku tego roku do zwolnień. Taki obrót spraw z pewnością nie pomaga, jeżeli chodzi o tytuł, na który czekamy już blisko 5 lat. Teraz jednak w sieci pojawiły się pewne doniesienia, które mogą pokazać nam, czym w ogóle Splinter Cell Remake ma być.
Swoimi informacjami na ten temat podzielił się dataminer o nicku Rogue. Według niego Tom Clancy’s Splinter Cell Remake ma mieć liniową strukturę i opierać się na bibliotekach DirectX 12 oraz silniku Snowdrop – tym samym, na którym powstały Avatar: Frontiers of Pandora czy Star Wars Outlaws. Oddział Toronto podobno zamierza zaimplementować m.in. możliwość niszczenia elementów otoczenia, a także źródeł światła – w tym drugim wypadku mamy zresztą otrzymać wskaźnik naszej widoczności. Do tego dochodzą manualny system alarmowy, przyklejane kamery, gazowe granaty czy zjazdy po rurach i tyrolkach, a także bardziej rozbudowane opcje bezkrwawych eliminacji.
GramTV przedstawia:
A kiedy w ogóle w Tom Clancy’s Splinter Cell Remake zagramy? Już od jakiegoś czasu mówi się, że Ubisoft może celować w rok 2027, a więc w 25. rocznicę premiery oryginalnego Tom Clancy’s Splinter Cell, które dało początek całej serii opowiadającej o losach Sama Fishera.
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