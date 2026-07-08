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Sam Fisher wróci w starym stylu? Wyciekły szczegóły Splinter Cell Remake

Maciej Petryszyn
2026/07/08 19:00
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Fani, którzy lata temu ogrywali Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist, zdążyli już dorosnąć, a nierzadko nawet założyć rodziny. Tymczasem nowych przygód Sama Fishera nadal nie ma.

Tajny agent i jego charakterystyczne potrójne zielone gogle zaszyli się w zakamarkach biur Ubisoftu. Halo, Panie Fisher!

Tom Clancy’s Splinter Cell
Tom Clancy’s Splinter Cell

Jaki będzie Sam Fisher po 25 latach?

Przypomnijmy, że już pod koniec 2021 roku Ubisoft zapowiedział powrót serii i to od razu w formie remake’u. Tom Clancy’s Splinter Cell Remake miało być szansą, by gracze na nowo zapoznali się z mającą na karku ponad dwie dekady produkcją. Czas jednak mijał, a gry nie było i nie ma jej zresztą nadal. Zamiast tego w obozie Ubisoft Toronto, który pracuje nad odświeżeniem, doszło na początku tego roku do zwolnień. Taki obrót spraw z pewnością nie pomaga, jeżeli chodzi o tytuł, na który czekamy już blisko 5 lat. Teraz jednak w sieci pojawiły się pewne doniesienia, które mogą pokazać nam, czym w ogóle Splinter Cell Remake ma być.

Swoimi informacjami na ten temat podzielił się dataminer o nicku Rogue. Według niego Tom Clancy’s Splinter Cell Remake ma mieć liniową strukturę i opierać się na bibliotekach DirectX 12 oraz silniku Snowdrop – tym samym, na którym powstały Avatar: Frontiers of Pandora czy Star Wars Outlaws. Oddział Toronto podobno zamierza zaimplementować m.in. możliwość niszczenia elementów otoczenia, a także źródeł światła – w tym drugim wypadku mamy zresztą otrzymać wskaźnik naszej widoczności. Do tego dochodzą manualny system alarmowy, przyklejane kamery, gazowe granaty czy zjazdy po rurach i tyrolkach, a także bardziej rozbudowane opcje bezkrwawych eliminacji.

GramTV przedstawia:

A kiedy w ogóle w Tom Clancy’s Splinter Cell Remake zagramy? Już od jakiegoś czasu mówi się, że Ubisoft może celować w rok 2027, a więc w 25. rocznicę premiery oryginalnego Tom Clancy’s Splinter Cell, które dało początek całej serii opowiadającej o losach Sama Fishera.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/20609-more-details-about-the-splinter-cell-remake-have-leaked

Tagi:

News
Ubisoft
Splinter Cell
Ubisoft Toronto
Tom Clancy's Splinter Cell
Splinter Cell Remake
Tom Clancy's Splinter Cell Remake
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112