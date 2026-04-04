Twórca Alone in the Dark chce stworzyć nową grę... na konsole Sega Mega Drive/Genesis

W rozmowie z Time Extension, Raynal wyjaśnił, że początkowo projekt miał mieć mniejszą skalę, jednak jego rozwój był związany z osobistą historią. Ponad rok temu skontaktował się z nim jego znajomy, David Mekersa, autor książek o nauce programowania. Chciał stworzyć kurs programowania w języku C na Mega Drive, wykorzystując bibliotekę SGDK i zapytał Raynala o odpowiednią grę. Projektant od razu pomyślał o PopCorn, czyli o swojej produkcji z 1988 roku, która idealnie pasowała do konsoli wydanej w tym samym roku. Jak podkreślił, gra jest dobrze znana starszym graczom na całym świecie i wiąże się dla niego z ważnymi wspomnieniami, m.in. ze współpracy z Christophe Lacaze.

Raynal rozpoczął prace nad adaptacją, tworząc przejrzysty, edukacyjny kod i rozwijając projekt krok po kroku, od podstawowych elementów, takich jak paletka i piłka, po bonusy i przeciwników. Niestety, w trakcie prac David Mekersa poważnie zachorował i zmarł. Jak przyznał Raynal, gra była już niemal ukończona, dlatego zdecydował się ją dokończyć jako hołd dla przyjaciela. Dodatkowo twórca stworzył prototyp kontrolera typu spinner. Zainteresowanie wśród znajomych było na tyle duże, że postanowił uczynić go częścią kampanii crowdfundingowej. Jak zaznaczył, nigdy wcześniej nie powstał tego typu kontroler dla konsoli Sega Mega Drive, a podobne urządzenia wykorzystywane w automatach arcade są zazwyczaj drogie i nieporęczne.