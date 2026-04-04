Twórca Alone in the Dark chce stworzyć nową grę... na konsole Sega Mega Drive/Genesis

Twórca gry Alone in the Dark, Frederick Raynal, rozpoczął kampanię crowdfundingową na stworzenie nowej produkcji na konsole Sega Mega Drive/Sega Genesis. Projekt wyróżnia się nie tylko samą grą, ale także unikalnym kontrolerem, przygotowanym specjalnie na tę okoliczność.
Twórca Alone in the Dark chce stworzyć nową grę na starą konsolę
Nowa produkcja, zatytułowana PopCorn: Duel, jest remakiem wcześniejszej gry Raynala z 1988 roku, która nazywała się po prostu PopCorn. W momencie publikacji kampania na Kickstarterze, ta osiągnęła około połowy zakładanego celu finansowego. Gra należy do gatunku brick breaker, podobnie jak klasyczne tytuły w stylu Breakout. Nowa wersja ma jednak oferować coś wyjątkowego, a mianowicie specjalny kontroler nazwany PopCorn Spinner, który zostanie wyprodukowany, jeśli projekt osiągnie pełne finansowanie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!