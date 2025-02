Two Point Museum na nowym zwiastunie. Tak poradzimy sobie ze złodziejami i wandalami

Już wkrótce na rynek trafi Two Point Museum. Tym razem twórcy serii zabiorą nas do muzeum, którym będziemy musieli zarządzać. Nie zabraknie jednak elementów związanych z przestępczością, w związku z czym gra zaoferuje nowe środki bezpieczeństwa.

Two Point Museum i nowe środki bezpieczeństwa w grze

W Two Point Museum gracze będą mieli za zadanie budować prestiżowe muzea w pięciu różnych lokacjach w Two Point County. Do odkrycia czekają setki unikalnych eksponatów, ale sukces przyciągnie uwagę nie tylko zwiedzających. Im bardziej popularne stanie się muzeum, tym bardziej obiekt zainteresuje wandali i złodziei.

Aby skutecznie chronić swoje muzeum, gracze będą mogli instalować specjalne stanowiska dla ochroniarzy i kamery bezpieczeństwa. Ważne jest również szkolenie pracowników ochrony. Oprócz tego muzea muszą być przygotowane na napady. W tym celu warto instalować zabezpieczenia antykradzieżowe na eksponatach oraz bramki bezpieczeństwa w pobliżu najcenniejszych obiektów. Wprowadzenie odpowiednich środków bezpieczeństwa pozwoli na złapanie przestępców na gorącym uczynku i zapewni bezpieczeństwo muzeum.