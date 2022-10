Two Point Campus otrzymało uroczy update na Halloween

Humorystyczna gra o zarządzaniu uniwersytetem od Two Point Studio miała premierę 9 sierpnia. Od tego czasu tytuł jest dostępny na PC i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X/S i Nintendo Switch. Symulacja spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze strony graczy, z czego twórcy są bardzo dumni. Teraz na Halloween Two Point Campus doczekało się aktualizacji 2.0, która wprowadza do rozgrywki parę arcyciekawych urozmaiceń.