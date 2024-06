City-builder w klimacie Fallouta z wersją demo. Endzone 2 do wypróbowania za darmo

Endzone 2 do wypróbowania za darmo. Wersja demo city-buildera jest już dostępna

Zainteresowani city-builderami mogą już wypróbować za darmo kolejnego reprezentanta gatunku – Endzone 2 otrzymało bowiem wersję demonstracyjną. Produkcja przenosi graczy do postapokaliptycznego świata, a głównym celem jest odkrycie i ponowne zaludnienie ostatnich terenów, które nadają się do zamieszkania. Otoczenie jest jednak bezlitosne, a skażona radioaktywnie ziemia i niesprzyjające warunki atmosferyczne nie ułatwiają zadania.

Endzone 2 oferuje możliwość budowania i rozwijania osady, prowadzenia badań czy zarządzania gospodarką. Gracze muszą zadbać o swoich obywateli, a także tworzyć szlaki handlowe, które umożliwią transfer niezbędnych do przetrwania zasobów i towarów. Eksplorując świat gry, można odkryć kolejne strefy odpowiednie do zaludnienia, a każda z nich zapewnia dostęp do unikalnego zestawu zasobów.