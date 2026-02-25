Zaloguj się lub Zarejestruj

Tulsa King rośnie w siłę. Samuel L. Jackson z własnym serialem

Jakub Piwoński
2026/02/25 20:40
Spin-off hitowej produkcji zmienia tytuł i lokalizację. Frisco King opowie historię bohatera wprowadzonego w trzecim sezonie.

Popularność serialu Tulsa King zyskało na sile. Właśnie tworzy się jego uniwersum. W trzecim sezonie hitu zadebiutowała nowa postać – Russell Lee Washington Jr. – która szybko zwróciła uwagę widzów. Wciela się w nią Samuel L. Jackson. Teraz wszystko wskazuje na to, że bohater otrzyma własny serial.

Tulsa King
Tulsa King

Tulsa King dostaje spin-off pt. Frisco King

Projekt spin-offu przeszedł jednak poważne zmiany. Produkcja rozwijana była początkowo pod tytułem NOLA King i miała rozgrywać się w Nowym Orleanie. Ostatecznie zdecydowano się na nową nazwę – Frisco King – oraz zmianę lokalizacji. Akcja została przeniesiona do Frisco w Teksasie, co może nadać historii zupełnie inny klimat i tożsamość.

Za sterami stanął twórca Tulsa King, Taylor Sheridan, który przejął pełną kontrolę nad kierunkiem artystycznym. To on przygotował koncepcję fabuły i napisał scenariusze do wszystkich odcinków. Wcześniej funkcję showrunnera i głównego scenarzysty miał pełnić Dave Erickson, jednak ostatecznie odszedł z projektu w trakcie prac. Obecnie stanowisko showrunnera pozostaje nieobsadzone i niewykluczone, że tak już zostanie, ponieważ nie wszystkie produkcje Sheridana mają osobę pełniącą tę funkcję.

Spin-off skupi się na dalszych losach Russella Lee Washingtona Jr., rozwijając wątki zapoczątkowane w głównej serii. Trwa kompletowanie obsady, a start zdjęć zaplanowano na marzec. Wszystko wskazuje na to, że świat Tulsa King nabiera tempa, a Samuel L. Jackson wkrótce stanie na czele własnej historii w tym telewizyjnym uniwersum.

