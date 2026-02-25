Tulsa King rośnie w siłę. Samuel L. Jackson z własnym serialem

Popularność serialu Tulsa King zyskało na sile. Właśnie tworzy się jego uniwersum. W trzecim sezonie hitu zadebiutowała nowa postać – Russell Lee Washington Jr. – która szybko zwróciła uwagę widzów. Wciela się w nią Samuel L. Jackson. Teraz wszystko wskazuje na to, że bohater otrzyma własny serial.

Tulsa King dostaje spin-off pt. Frisco King

Projekt spin-offu przeszedł jednak poważne zmiany. Produkcja rozwijana była początkowo pod tytułem NOLA King i miała rozgrywać się w Nowym Orleanie. Ostatecznie zdecydowano się na nową nazwę – Frisco King – oraz zmianę lokalizacji. Akcja została przeniesiona do Frisco w Teksasie, co może nadać historii zupełnie inny klimat i tożsamość.