Trzy wielkie serie science fiction w końcu się połączą. Najbardziej oczekiwany crossover z pierwszymi szczegółami

Radosław Krajewski
2025/10/23 10:15
1
0

Za projekt odpowiada twórca The Walking Dead.

Robert Kirkman, znany z kultowych serii The Walking Dead i Niezwyciężony, szykuje kolejny ambitny projekt. Jego studio Skybound Entertainment nawiązało współpracę z Hasbro Entertainment przy produkcji serialu animowanego Energon Universe, który ma połączyć światy Transformersów, G.I. Joe oraz Void Rivals w jednej spójnej historii skierowanej do dorosłych widzów.

Energon Universe
Energon Universe

Energon Universe – powstaje animowana adaptacja komiksu, będącego crossoverem Transformers i G.I. Joe

Za scenariusz i kierownictwo produkcji odpowie Joe Henderson, showrunner serialu Lucyfer. Twórca ma w planach epicką opowieść, która zachowa dojrzały ton zbliżony do brutalnego stylu Niezwyciężonego. Projekt ma wkrótce trafić do potencjalnych nabywców platform streamingowych.

Kirkman, który od dziecka był fanem marek Hasbro, uzyskał prawa do publikacji komiksów o Transformersach i G.I. Joe w 2021 roku. Stworzył wspólne uniwersum, gdzie obok znanych bohaterów funkcjonuje autorska seria Void Rivals. Od premiery w 2023 roku komiksy z linii Energon Universe sprzedały się w liczbie przekraczającej siedem milionów egzemplarzy, stając się jednym z największych sukcesów wydawniczych Hasbro.

GramTV przedstawia:

Seria rozpoczęła się od komiksu Void Rivals, w którym na końcu pojawiła się postać Jetfire’a z Transformersów. Wkrótce potem ruszyły tytuły poświęcone Transformersom i członkom G.I. Joe, a w 2024 roku zaplanowano premierę głównej serii G.I. Joe. Wydania inauguracyjne poszczególnych cykli biły rekordy sprzedaży, a komiks Transformers zdobył dwie nagrody Edgara.

Hasbro Entertainment rozwija szeroką gamę projektów filmowych i telewizyjnych opartych na swoich markach. Wśród nich znajdują się adaptacje Dungeons & Dragons, Monopoly, Power Rangers i My Little Pony, a także programy rozrywkowe inspirowane popularnymi grami.

Jeśli Energon Universe powtórzy sukces Niezwyciężonego, może stać się jednym z najważniejszych animowanych przedsięwzięć dekady. Najważniejsze dla fanów jest jednak możliwość zobaczenia połączonego uniwersum Transformersów i G.I. Joe. Warto przypomnieć, że w przygotowaniu jest także aktorski crossover tych dwóch słynnych serii science fiction.

Źródło:https://deadline.com/2025/10/energon-universe-adult-animated-series-joe-henderson-1236592776/

Popkultura
film
Hasbro
film animowany
animacja
Transformers
ekranizacja
Robert Kirkman
Skybound Entertainment
G.I. Joe
Energon Universe
Void Rivals
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:31

Z tego co się orientuje seria komiksowa którą przejął Kirkman spotkała się z dobrym przyjęciem fanów Transformers (co zresztą też jest wspomniane w artykule). Coś co jest rzadkie w dzisiejszych czasach żeby jakieś wieloletnie franczyzy miały dobre komiksy (Marvel i DC to obecnie zasadniczo syf).

Miejmy nadzieje że pójdzie to w dobrym kierunku, a Kirkman zadba o kontynuacje dobrego poziomu i nie będzie się bawił w politykę np. takie G.I. Joe to bardzo podatny materiał w obecnym kliamcie politycznym w USA. G.I. Joe to inna para kaloszy bo potencjał jest (zwłaszca dla starych nerdów), ale franczyza nie miała szczęscia do adaptacji w ostatnich dwóch dekadach.




