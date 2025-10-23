Trzy wielkie serie science fiction w końcu się połączą. Najbardziej oczekiwany crossover z pierwszymi szczegółami

Za projekt odpowiada twórca The Walking Dead.

Robert Kirkman, znany z kultowych serii The Walking Dead i Niezwyciężony, szykuje kolejny ambitny projekt. Jego studio Skybound Entertainment nawiązało współpracę z Hasbro Entertainment przy produkcji serialu animowanego Energon Universe, który ma połączyć światy Transformersów, G.I. Joe oraz Void Rivals w jednej spójnej historii skierowanej do dorosłych widzów. Energon Universe – powstaje animowana adaptacja komiksu, będącego crossoverem Transformers i G.I. Joe Za scenariusz i kierownictwo produkcji odpowie Joe Henderson, showrunner serialu Lucyfer. Twórca ma w planach epicką opowieść, która zachowa dojrzały ton zbliżony do brutalnego stylu Niezwyciężonego. Projekt ma wkrótce trafić do potencjalnych nabywców platform streamingowych.

Kirkman, który od dziecka był fanem marek Hasbro, uzyskał prawa do publikacji komiksów o Transformersach i G.I. Joe w 2021 roku. Stworzył wspólne uniwersum, gdzie obok znanych bohaterów funkcjonuje autorska seria Void Rivals. Od premiery w 2023 roku komiksy z linii Energon Universe sprzedały się w liczbie przekraczającej siedem milionów egzemplarzy, stając się jednym z największych sukcesów wydawniczych Hasbro.

GramTV przedstawia:

Seria rozpoczęła się od komiksu Void Rivals, w którym na końcu pojawiła się postać Jetfire’a z Transformersów. Wkrótce potem ruszyły tytuły poświęcone Transformersom i członkom G.I. Joe, a w 2024 roku zaplanowano premierę głównej serii G.I. Joe. Wydania inauguracyjne poszczególnych cykli biły rekordy sprzedaży, a komiks Transformers zdobył dwie nagrody Edgara. Hasbro Entertainment rozwija szeroką gamę projektów filmowych i telewizyjnych opartych na swoich markach. Wśród nich znajdują się adaptacje Dungeons & Dragons, Monopoly, Power Rangers i My Little Pony, a także programy rozrywkowe inspirowane popularnymi grami. Jeśli Energon Universe powtórzy sukces Niezwyciężonego, może stać się jednym z najważniejszych animowanych przedsięwzięć dekady. Najważniejsze dla fanów jest jednak możliwość zobaczenia połączonego uniwersum Transformersów i G.I. Joe. Warto przypomnieć, że w przygotowaniu jest także aktorski crossover tych dwóch słynnych serii science fiction.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.