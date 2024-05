Trzy nowe seriale Marvela jeszcze w 2024 roku. Ale brakuje ważnej produkcji

Marvel chce zaoferować widzom mniej produkcji w przyszłości. To nowa strategia opracowana wspólnie z Disneyem, która zakłada coroczne ograniczenia filmów i seriali studia. Na efekt zmian będziemy musieli poczekać przynajmniej do przyszłego roku, gdyż w tym obowiązują jeszcze stare ustalenia. Możemy to zobaczyć po liczbie premier nowych seriali z MCU, które pojawią się do końca roku na Disney+. Czekają nas bowiem debiuty jeszcze trzech produkcji Marvela w tym roku.

Spin-off Czarnej Pantery i animacja ze Spider-Manem z premierami jeszcze w 2024 roku

Jak poinformował serwis What’s On Disney Plus platforma planuje jeszcze trzy seriale na 2024 rok. Oprócz aktorskiej Agathy pojawią się także dwie animowane produkcje – Eyes of Wakanda i Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Na liście zaskakuje obecność spin-offu Czarnej Pantery, o która została oficjalnie zapowiedziana przez Marvela dopiero pod koniec ubiegłego roku. Wydawałoby się, że produkcja serialu nie jest na tak zaawansowanym etapie, aby skończyć jej realizację zaledwie kilka miesięcy później.