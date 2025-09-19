Trzy lata bólu i czekania, ale w końcu Chainsaw Man wraca na właściwe tory

Jeśli wszystko pójdzie dobrze z planem to filmowa adaptacja Reze Arc może być punktem zwrotnym serii Chainsaw Man.

Anime Chainsaw Man od początku budziło ogromne emocje, zarówno zachwyt, jak i krytykę. Pierwszy sezon doceniono za energię i unikalny klimat, choć część widzów narzekała na wahania tonu między realizmem, a absurdem. Teraz jednak, wraz ze zbliżającą się premierą filmu Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, wydaje się, że twórcy znaleźli właściwą równowagę. Nowy zwiastun i słowa Fujimoto rozpalają oczekiwania Opublikowany niedawno zwiastun na platformie X (możecie go zobaczyć poniżej) oraz entuzjastyczne komentarze samego Tatsukiego Fujimoto podniosły zaufanie fanów. Film zapowiada wierną adaptację jednego z najważniejszych i najbardziej lubianych fragmentów mangi, a jednocześnie pokazuje, że ekipa w pełni zaakceptowała szalony styl serii. Wczytywanie ramki mediów.

Zwiastun łączy w sobie napięcie, romans i brutalną przemoc, zachwycając dopracowaną oprawą wizualną i filmową reżyserią. W porównaniu do bardziej stonowanego sezonu pierwszego, produkcja wyraźniej podąża za nieprzewidywalnością mangi, nie tracąc przy tym klimatu. Historia Reze to ulubiony wątek wielu czytelników. Jest pełen uroku i złamanego serca. Zwiastun sugeruje, że postać została przedstawiona z dużą subtelnością, a jej relacja z Denjim nabierze emocjonalnej głębi. Animacja, muzyka i narracja zdradzają, że twórcy opanowali balans pomiędzy czułością, a nagłą przemocą, tak charakterystyczny dla Fujimoto. Do hype’u dokłada się również utwór przewodni “IRIS OUT” Kenshiego Yonezu, który uchwycił melancholijną esencję Reze Arc i zapowiada mocne wrażenia w kluczowych scenach.

Sam autor mangi, znany z krytycznego podejścia i ekscentrycznego humoru, po przedpremierowym pokazie przyznał, że film zrobił na nim ogromne wrażenie: Był tak dobry, że nie mogłem przestać o nim myśleć. Fujimoto szczególnie podkreślił, jak istotne było właściwe uchwycenie postaci Reze. Jej obecność ma ”pozostać z widzem” długo po seansie, podobnie jak w mandze. Film Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc zadebiutuje w Japonii 19 września 2025 roku, a amerykańska premiera kinowa odbędzie się 24 października 2025 roku.