Trzy gry za darmo w Epic Games Store. Kolejne niespodzianki dla graczy

Kolejny czwartek, kolejne prezenty od Epic Games Store. Tym razem sklep przygotował aż trzy tajemnicze gry, które będą dostępne do odbioru już dziś o godzinie 17:00. Na przypisanie tytułów do konta będziemy mieli czas do następnego czwartku. Nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na ujawnienie przez Epic Games Store niespodzianek.

Jeszcze więcej darmowych gier PC na Epic Games Store