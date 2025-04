Trzy gry za darmo dzięki Free Play Days. Jakie produkcje sprawdzimy w ten weekend?

Microsoft właśnie rozpoczął kolejną akcję Free Play Days. Od 24 do 27 kwietnia posiadacze abonamentów Xbox Game Pass Ultimate, Standard oraz Core mogą bezpłatnie zagrać w trzy produkcje: Alien: Isolation, Make Way i NHL 25. Jest to dobra okazja dla osób szukających nowych produkcji, a także zastanawiających się nad zakupem jednej z powyższych.

Free Play Days - gry dostępne w ten weekend

Największą atrakcją najnowszego Free Play Days jest zdecydowanie Alien: Isolation, uznawane za jeden z najlepszych horrorów wydanych w swoim czasie. Gracze wcielają się w Amandę Ripley, która wyrusza na stację Sevastopol w poszukiwaniu prawdy o losie swojej matki. Gra oferuje pełny zestaw osiągnięć do zdobycia, a przejście jej na sto procent zajmie nam 40–50 godzin.