Najlepszy Mario w historii? Promocja na Super Mario Odyssey

Fani wąsatego hydraulika od lat muszą czekać na nową odsłonę jego przygód. Pozostaje nam więc zadowalać się tym, co zostało już wypuszczone na rynek.

A jak już sięgać do przeszłości, to po najlepsze gry. Jak np. ta omawiana tutaj.

Promocja na Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey, bo o tej produkcji mowa, to bez wątpienia jedna z najlepiej ocenianych gier z Mario w roli głównej. A według niektórych nawet najlepsza. Tak czy inaczej, mówimy tutaj o grze, której średnia ocen w Metacriticu wynosi kosmiczne 97 na 100. Jeżeli więc jest ktoś, kto posiada konsolę Nintendo Switch, a jeszcze w Odyssey nie grał, nadarza się świetna okazja. W Empiku tytuł kupimy za około 186 zł. Tak tanio nie było już od dawna.