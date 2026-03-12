Zaloguj się lub Zarejestruj

Najlepszy Mario w historii? Promocja na Super Mario Odyssey

Maciej Petryszyn
2026/03/12 13:40
Fani wąsatego hydraulika od lat muszą czekać na nową odsłonę jego przygód. Pozostaje nam więc zadowalać się tym, co zostało już wypuszczone na rynek.

A jak już sięgać do przeszłości, to po najlepsze gry. Jak np. ta omawiana tutaj.

Super Mario Odyssey
Super Mario Odyssey

Promocja na Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey, bo o tej produkcji mowa, to bez wątpienia jedna z najlepiej ocenianych gier z Mario w roli głównej. A według niektórych nawet najlepsza. Tak czy inaczej, mówimy tutaj o grze, której średnia ocen w Metacriticu wynosi kosmiczne 97 na 100. Jeżeli więc jest ktoś, kto posiada konsolę Nintendo Switch, a jeszcze w Odyssey nie grał, nadarza się świetna okazja. W Empiku tytuł kupimy za około 186 zł. Tak tanio nie było już od dawna.

Zgodnie z tradycjami cyklu, gracze wcielają się w hydraulika imieniem Mario, który musi uratować ukochaną księżniczkę Peach. Tym razem lubej grozi wymuszone małżeństwo z Bowserem, czyli głównym czarnym charakterem całego cyklu.

Fabuła stanowi tutaj jedynie pretekst to zabawy i scenariusz nie odgrywa dużej roli. Co jednak ciekawe, tym razem cała akcja nie toczy się wyłącznie w znanym z poprzednich odsłon bajkowym Grzybowym Królestwie. Część przygód w Super Mario Odyssey osadzona jest bowiem w alternatywnym świecie wzorowanym na rzeczywistym.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

